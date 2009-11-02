290 ناشر از کشور در نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، احمد رجبی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب کشور در کرمانشاه از تاریخ 14لغایت 20آبان ماه جاری، اظهار داشت: در این نمایشگاه که به مدت یک هفته در محل نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه برگزار می شود 40هزار عنوان کتاب با موضوعات مختلف از سوی 290ناشر از اقصی نقاط کشور عرضه خواهد شد.

وی افزود: این تعداد ناشر در قالب220غرفه به مدت یک هفته بیش از 400هزار جلد کتاب را عرضه می کنند.

رجبی با اشاره به فضای محل نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر سه هزار متر مربع برگزار می شود که تمامی تدابیر و تدارکات لازم جهت هر چه مطلوبتر برگزار شدن آن از مدتها پیش اندیشیده شده است.

وی با بیان این موضوع که کتب عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف 40درصد عرضه می شود، گفت: برای اولین بار به میزان 350میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد در این نمایشگاه توزیع خواهد شد و علاوه بر آن ناشرین نیز 20درصد تخفیف ویژه نمایشگاه را اعمال خواهند کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه در استان گفت: گسترش و تشویق فرهنگ کتاب خوانی، ایجاد شور و نشاط فرهنگی از طریق فراهم نمودن زمینه جهت حضور علاقمندان،تشویق خانواده ها به تخصیص هزینه خرید کتاب در سبد خانوار،حمایت از پدید آورندگان و ناشرین آثار مکتوب و دست اندرکاران این حوزه و معرفی و ارائه بهترین آثار در زمینه های تازه های نشر از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه در استان است.

رجبی با بیان اینکه استان کرمانشاه با برگزاری این نمایشگاه پیشرو در برگزاری نماشگاه های کتاب کشوری است، گفت: استان کرمانشاه تنها استانی در کشور است که برای دو سال پیاپی اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب کرده و این موضوع تا کنون در کشور بی سابقه است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح برنامه های جنبی این نمایشگاه خاطر نشان کرد: چهره نگاری از مشاهیر فرهنگ،ادب و هنر کرمانشاه توسط یکی از اساتید برجسته استان، اجرای هر روزه نمایش طنز،برگزاری نشست های تخصصی در حوزه کتاب با حضور صاحب نظران و کارشناسان ، برگزاری نماشگاه تجسمی و کاریکاتور ،برپایی غرفه اصلاح الگوی مصرف و نیز برپایی غرفه پاسخ به سئوالات شرعی توسط یکی روحانی مستقر از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب استان کرمانشاه از 14 تا 20 آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار و همه روزه از ساعت 9 تا 12و 15تا20 آماده بازدید علاقمندان است.