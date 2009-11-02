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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

تمدن:

معرفی الگوهای مقاومت به نسل جوان ضروری است

معرفی الگوهای مقاومت به نسل جوان ضروری است

استان تهران - خبرگزاری مهر: استاندار تهران گفت: معرفی الگوها و اسوه هایی که در چارچوب ارزشهای نظام مقدس اسلامی فداکاری کردند به نسل جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرتضی تمدن ظهر دوشنبه در حاشیه کنگره کشوری یادواره شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز و چهار هزار شهید فرهنگی در محل کانون سپاه ناحیه کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برپایی این یادواره نقش تاثیرگذاری در معرفی الگوها به نسل جوان دارد.

وی افزود: برخلاف اعتقاد کسانی که مدعی هستند نسل حاضر از ارزشهای اولیه انقلاب فاصله گرفته، این نسل بسیار پرشورتر و با انگیزه تر است.

تمدن آگاهی نسل حاضر در عرصه های مختلف را یادآور شد و گفت: نسل امروز با تجربه پیش رو نسبت به نسل اول در راه ارزشهای اسلامی گام برمی دارد.

استاندار تهران بر حمایت مسئولین کشوری از برنامه های فرهنگی تاکید کرد و افزود: برپایی برنامه های فرهنگی نظیر کنگره شهدا نقش به سزایی در نهادینه کردن ارزشهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی در بین جوانان دارد.

تمدن بیان داشت: از سال گذشته قرارگاه فرهنگی محرم در راستای سازماندهی اردوهای راهیان نور تشکیل شده است و با توجه به کارنامه ارزشمندی که داراست نیاز است این حرکت فرهنگی استمرار داشته باشد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: 13 آبان امسال باشکوه تر از گذشته برگزار می شود.

کد مطلب 975775

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