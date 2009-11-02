معرفی الگوهای مقاومت به نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرتضی تمدن ظهر دوشنبه در حاشیه کنگره کشوری یادواره شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز و چهار هزار شهید فرهنگی در محل کانون سپاه ناحیه کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برپایی این یادواره نقش تاثیرگذاری در معرفی الگوها به نسل جوان دارد.

وی افزود: برخلاف اعتقاد کسانی که مدعی هستند نسل حاضر از ارزشهای اولیه انقلاب فاصله گرفته، این نسل بسیار پرشورتر و با انگیزه تر است.

تمدن آگاهی نسل حاضر در عرصه های مختلف را یادآور شد و گفت: نسل امروز با تجربه پیش رو نسبت به نسل اول در راه ارزشهای اسلامی گام برمی دارد.

استاندار تهران بر حمایت مسئولین کشوری از برنامه های فرهنگی تاکید کرد و افزود: برپایی برنامه های فرهنگی نظیر کنگره شهدا نقش به سزایی در نهادینه کردن ارزشهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی در بین جوانان دارد.

تمدن بیان داشت: از سال گذشته قرارگاه فرهنگی محرم در راستای سازماندهی اردوهای راهیان نور تشکیل شده است و با توجه به کارنامه ارزشمندی که داراست نیاز است این حرکت فرهنگی استمرار داشته باشد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: 13 آبان امسال باشکوه تر از گذشته برگزار می شود.