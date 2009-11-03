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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۰

در دانشگاه صنعتی شریف؛

مسابقه برنامه نویسی دانشجویی ACM از 14 آبان آغاز می شود

مسابقه برنامه نویسی دانشجویی ACM از 14 آبان آغاز می شود

مدیر اجرایی یازدهمین دوره مسابقه برنامه نویسی دانشجویی ACM از برگزاری این مسابقه در روزهای 14 و 15 آبان ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی تابش هدف از برگزاری این مسابقه را ترغیب و تشویق دانشجویان برای پرداختن به فعالیتهای خلاقانه در زمینه طراحی الگوریتها و برنامه نویسی کامپیوتر در سطح بین المللی ذکر کرد.

وی افزود: در این دوره از رقابتها که در روزهای 14 و 15 آبان ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود، 100 تیم دانشجویی سه نفره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت خواهند کرد.

مدیر اجرایی مسابقه برنامه نویسی ACM ادامه داد: یک تیم سه نفره از تایوان نیز در این مسابقه شرکت می کند.

تابش اظهار داشت: در این دوره از مسابقه دو یا سه تیم سه نفره منتخب به مسابقات بین المللی برنامه نویسی اعزام می شوند.

به گفته وی مسابقه جهانی ACM در "هاربین" چین در بهمن ماه برگزار می شود.

کد مطلب 975783

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