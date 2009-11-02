نتایج مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با بیان اینکه معماری در شهر، الگوهای رفتاری شهروندان را تشکیل می دهد، گفت: به بهانه طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و ایجاد فرهنگ طراحی و ساخت خوب در استان خوزستان این اقدام خطیر و مهم را از خود شروع کردیم تا بتوانیم آغازگر این حرکت بزرگ باشیم.

مهدی حق بین در ادامه افزود: این مراسم با هدف شروع حرکتی جدی در تبدیل الگوهای طراحی و ساخت در ابنیه عمومی شهرمان و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و اساتید فن در طراحی مباحث کارشناسی و شیوه ساخت برگزار شده است، بدیهی است با طرح این دیدگاه ها سرفصل های جدیدی در صدور پروانه در خوزستان و تصویب طرحهای ملی واستانی آغاز شود.

وی ادامه داد: این همایش فرصتی است تا ضمن ایجاد زمینه تداوم کارگاه های آموزشی و استفاده از نظرات و دیدگاه های داوران و اساتید برجسته معماری، طراحی و ساخت را افزایش دهیم و شاهد افتخارات ساخت و طراحی ابنیه در خوزستان باشیم.

در ادامه دبیر همایش با اشاره به اینکه این مسابقه در مسیر تحقق اهداف و مضامین عالیه معماری برگزار شده است، افزود: این مسابقه با تحقق اهداف و مضامین عالیه معماری پایدار و معماری سبز با نگرش به فضاهای گذشته و به منظور گسترش بستر خلاقیت های هنری و ایجاد ارتباط و تبادل تجارب فرهنگی و هنری برگزار شده است.

سیامک ساسانی هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد حرکت و انگیزه بین طراحان، خلق اثر متفاوت از ساختمان های موجود همسو با معماری جهان و دعوت از استادان به نام کشور عنوان نمود.

معاون عمرانی استانداری خوزستان ضمن ایراد سخنرانی باتشکر ویژه از هیئت داوران و اساتید معماری کشور، از سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به دلیل حرکت های مثبت و تاثیرگذار خود در طی این چند سال تشکر کرد.

عباس طباطبایی در ادامه افزود: برگزاری این مراسم که طبق اطلاعات به دست آمده برای اولین بار در کل کشور توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان برگزار شده شاهکار بسیار خوبی بوده که توسط این عزیزان به مرحله اجرا درآمده است. در استانی که عدم وجود هویت معماری در آن یک مشکل چشمگیر است و بی هویتی معماری در چند دهه اخیر در آن دیده می شود، برگزاری این گونه مراسمات می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

وی اظهار داشت: همه از خودمان سئوال می کنیم که اگر 100 یا 200 سال بعد همین جشن برگزار شود آیا همین ساختمان ها به عنوان نماد هویت نشان داده می شود و یا ما خواهیم توانست ساختمان هایی را معماری و طراحی کرده و در چند سال آینده به عنوان هویت معماری استان ارایه دهیم؟

طباطبایی با بیان اینکه استان خوزستان یکی از کهن ترین استانهای کشور به شمار می رود، افزود: استان خوزستان با وجود سازه های آبی شوشتر و دزفول و ساختمانهای به جا مانده از دهه های اخیر یکی از کهن ترین استانهای کشور به شمار می رود که تمامی اینها بیانگر تمدنهای بزرگ در استان ما است. اما متاسفانه در دوران پهلوی دوم به بعد استان ما تلاشی جهت حفظ هویت معماری نداشته است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان از برپایی نشست هم اندیشی در اوایل آذرماه در استان با حضور پیشکسوتان و اساتید برجسته معماری خبرداد و افزود: در این نشست برای احیای هویت معماری در استان تصمیمات مهمی گرفته می شود. همچنین این حرکت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان نقطه عطفی در معماری استان به شمار می آید.

در ادامه هیئت چهار نفره داوران که همگی از اساتید برجسته معماری کشور بودند به روی سن آمدند و هر کدام در خصوص یکی از اصول معماری در طراحی ساختمان به ایراد سخنرانی پرداختند .

دکتر علی غفاری یکی از اعضای هیئت داوران به ایراد سخن پرداخت و گفت: مهمترین وظیفه و هدف، بالا بردن کیفیت ساخت و ساز در کشور و استان است و این حرکت می تواند سرمشقی برای مهندسین و مردم باشد. اهمیت این ساختمان فقط این نیست که ما مجموعه ای را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان بسازیم بلکه امیدواریم این حرکت شروعی برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کیفیت ساخت و ساز در مهماری و شهرسازی برای همه هویداست و معماری که به عنوان یک اثر ارایه شود، بسیار کم است. باید در فکر خود جهت طراحی وساخت بهتر تجدید نظر کنیم.

در ادامه دکتر محمود گلابچی یکی دیگر از اعضای هیئت داوران و استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران با صحبت پیرامون موضوع «سازه و پایداری» در معماری گفت: در چند دهه اخیر بی هویتی و عدم هویت مطلوب در معماری در کشور دیده می شود و استان خوزستان با سابقه تاریخی درخشان، امروز از همین نقیصه دچار مشکل است. با مقایسه ای بین گذشته و امروز تاریخ کشور، به خوزستان به نحو خاص می پردازیم و امروز از آن درس می گیریم.

وی افزود: در کشوری که 76 درصد سطح آن در مناطق پرخطر قر ار دارد و هر 2 سال یکبار زلزله ای با سرعت 6 ریشتر و هر 10 سال یکبار زلزله ای با سرعت 7 ریشتر اتفاق می افتد ساختمان هایی که ما می سازیم برای این گونه زلزله ها مقاوم نیست و وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها و سازمان های مربوطه باید در این زمینه توجه و اقدامات لازم را به عمل آورند.

گلابچی ادامه داد: با استفاده از فناوری نوین، جایگزین شدن روش های سنتی و صنعتی شدن تولید مسکن و غیره می توان ساختمانهایی مقاوم و طبق اصول را پیاده سازی کرد.

در ادامه استاندار خوزستان با بیان اینکه کار اصلی سازمان نظام مهندسی نظم دادن به مهندسی در معماری و شهرسازی است و بر همین اساس نامگذاری شده است، افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان حرکت خوبی انجام داده و مسابقه ای گذاشته و یک ساختمان خوب را که می تواند به لحاظ محتوا و کیفیت مورد الگو قرار بگیرد برای این کار انتخاب کرده است که اگر خوب طراحی و سپس در اجرا هم نظارت درستی بر روی آن انجام شود کار ارزشمندی می شود و بعدها می توانیم به عنوان یک الگوی خوب از آن استفاده درستی کنیم.

سیدجعفر حجازی افزود: یکی از مواردی که ما در حال حاضر از آن گله مندیم این است که ما برای آیندگان کاری نگذاشته ایم در حالی که گذشتگان ما برای ما کارهای ماندگاری برجای گذاشتند.

پس از سخنرانی استاندار خوزستان، بیانیه پایانی مسابقه طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان توسط دکتر محمود گلابچی عضو هیئت داوران قرائت شد.

در پایان مراسم اسامی برندگان مسابقه به شرح ذیل اعلام شد:

نفر اول: کوروش حاجی زاده

نفر دوم: علی اندجی گرمارودی

نفرسوم: جعفر بزاز

نفر چهارم: سیدعباس قیومی

نفر پنجم: آرمان هادی لو

نفر ششم: نظام الدین عنبری روزبهانی

نفر هفتم: حمید رفیعی

نفر هشتم: بهمن عظیمی

نفر نهم: علیرضا یکتا

نفر دهم: نیما مکاری