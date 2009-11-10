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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

چاره ای جز خرید خدمات آموزشی نداریم/ استفاده از نیروهای مازاد در مدارس

چاره ای جز خرید خدمات آموزشی نداریم/ استفاده از نیروهای مازاد در مدارس

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران درباره علت بکارگیری نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش گفت: چاره ای جز خرید خدمات آموزشی به دلیل کمبود نیرو نداریم.

فرید بنی عقیل در گفتگو با خبرنگار مهر به خارج شدن هفت هزار و 400 نیرو از آموزش و پرورش شهر تهران اشاره کرد و گفت: با این وجود هیچ نیرویی تاکنون استخدام نشده و اجازه جذب نیرو هم نداریم و به همین دلیل از نیروهای شرکتی استفاده می کنیم.

در حالی مسئولان آموزش و پرورش نیروهای شرکتی را در مدارس جذب می کنند که نمایندگان مجلس نسبت به این روند از بکارگیری نیرو در آموزش و پرورش مخالف هستند و سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز سعی دارد تلویحا جذب این نیروها را رد می کند.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: بخشی از نیازهایمان را از طریق نیروهای حق التدریس و مازاد حل کردیم ولی عمده کمبودها با جذب نیروهای شرکتی برطرف شد.

البته پیش از این نیز رئیس آموزش و پرورش شهر تهران از کمبود نیرو در دوره ابتدایی خبر داده بود.

بنی عقیل درباره تعداد نیروهای بکارگرفته شرکتی پاسخی نداد.

کد مطلب 975789

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