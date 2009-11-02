واکنشهای متفاوت به لغو دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انتشار خبر لغو انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان واکنشهای متفاوت مقامها و کارشناسان مسائل سیاسی را در پی داشته است.

در این رابطه "گویدو وستروله" وزیر خارجه آلمان لغو برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در راستای تلاش این کشور برای یافتن راهی دمکراتیک جهت حل بحران انتخابات دانسته و آن را مثبت ارزیابی می کند.

وی که به تازگی کار خود را در وزارت خارجه آلمان آغاز کرده همچنین آمادگی کشورش را برای همکاری با دولتی قانونی در افغانستان اعلام کرد. در همین حال "ماکسیم ورهاگن" وزیر خارجه هلند از کناره گیری تنها رقیب "حامد کرزای" از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد.

این در حالی است که "عبدالله عبدالله" گفته است بدلیل بالا بودن احتمال تکرار تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، در این انتخابات شرکت نمی کند. وزرای خارجه آلمان و هلند ابراز امیدواری کردند گفتگوهای دبیرکل سازمان ملل با رقبای انتخاباتی افغانستان منجر به روی کار آمدن دولتی قدرتمند و مشروع در این کشور شود.



پس از اعلام لغو برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان گمانه زنیها در مورد علل لغو این انتخابات افزایش یافته است و کارشناسان این پرسش را مطرح می کنند که دلیل واقعی لغو چنین انتخاباتی چه بوده است؟

بر این اساس کمیسیون انتخابات افغانستان در حالی از لغو برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری این کشور خبر داد که 15 میلیون برگه رای برای این انتخابات منتشر شده بود، با این حال این نگرانی در بین مقامهای برگزار کننده انتخابات وجود داشت که بدلیل تحریم انتخابات از سوی عبدالله، میزان مشارکت در این دوره از انتخابات به شدت کاهش یابد.

فلذا کمیسیون انتخابات افغانستان پس از رایزنیهای مقامهای بین المللی و توافق رقبای انتخاباتی اقدام به لغو برگزاری این انتخابات کرده و نهایتا نام "حامد کرزای" را بعنوان رئیس جمهور جدید این کشور اعلام کرده است.