داوران درحد لیگ برتر قضاوت نمی کنند/ محرومیت کاپیتان تا نیم فصل دوم

به گزارش خبرنگارمهر، در این جلسه که عصر دوشنبه با حضورمجتبی شریفی رئیس و اعضای کمیته انضباطی شامل روغنی ، عبداللهی و آرویی، علی کریمی کاپیتان استیل آذین و حق شناس مدیر روابط عمومی باشگاه استیل آذین در محل کمیته انضباطی برگزارشد، علی کریمی پیرامون رفتارهای اعتراض آمیز و پرخاشگرانه خود نسبت به داوران دیدارهای لیگ برتر در هفته های اخیر توضیحات لازم را ارائه کرد .

در این نشست اعضای کمیته انضباطی خواستار توضیحات علی کریمی نسبت به اینگونه رفتارهای نامناسب به عنوان یک بازیکن ملی و با سابقه در فوتبال کشور شدند.

علی کریمی نیز با انتقاد نسبت به نحوه قضاوت داوران لیگ برترعمده ترین علت رفتارهای پرخاشگرانه خود را درهفته های اخیر قضاوت نامتعادل و جانبدارانه داوران عنوان کرد که درجریان مسابقه فشارمضاعفی را به بازیکنان تحمیل می کند و باعث بروز رفتارهای عصبی و احساسی می شود.



وی اظهار داشت : متاسفانه داوران درحد لیگ قضاوت نمی کنند و درکاهش کیفیت مسابقات نقش بسزایی دارند و این مسئله به بازیهای لیگ لطمه می زند.



قرار است اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بحث و بررسی پیرامون اظهارات علی کریمی، بررسی گزارش داور و ناظران مسابقه پرسپولیس و استیل آذین و بازبینی فیلم این مسابقه ظرف روزهای آینده رای نهایی خود را پیرامون هر دو پرونده انضباطی علی کریمی اعلام کنند.



علی کریمی به دلیل سه اخطاره بودن و دریافت کارت قرمز در دیدار مقابل پرسپولیس تا هفته اول از دور برگشت مسابقات لیگ برتر از همراهی استیل آذین محروم خواهد بود.