غرب با اختلاف افکنی درپی ایجاد دولت ضعیف در افغانستان است

"محمد حسن جعفری" دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان و دکتر "علی واحدی" و همچنین دکتر "ظهوری حسینی" کارشناسان مسائل افغانستان با حضور در میزگرد "بررسی انتخابات و تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان" در مهر درباره انتخابات ریاست جمهوری این کشور و مسائل پیش و پس از آن به بررسی ابعاد خارجی و داخلی این موضوع و دیگر مسائل سیاسی پرداختند.

در این نشست، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان با اشاره به حمایت حزب خود از نامزدی حامد کرزای در انتخابات، ایران را علاقه مند به ثبات این کشور دانسته و از نقش جمهوری اسلامی در کمک به برقراری ثبات در افغانستان تقدیر کرد.

وی به ضعف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جلوگیری از انجام تقلب در انتخابات نیز اشاره کرد و دلیل تاخیر در اعلام نتایج را جلوگیری از گسترش تنش موجود دانست.

جعفری، کرزای را علاقه مند به ایجاد دولتی با حضور همه گروه های قومی در افغانستان دانسته و خواستار ائتلاف تمامی جناح های سیاسی و حتی جناح مخالف با رئیس جمهور این کشور برای تشکیل دولتی قوی و مسئول در مقابل اراده غرب برای تداوم اشغال کابل شد.

در این نشست، دکتر واحدی نیز، ایجاد دولت مقتدر ملی در افغانستان را مطلوب غرب ندانست و گفت: غربی ها در رقابت با قدرت های منطقه ای مثل روسیه، چین و جهان اسلام به عنوان همسایگان افغانستان به عنوان کشوری استراتژیک خواهان تداوم حضور در این منطقه هستند و ایجاد دولت ضعیف می تواند زمینه های این حضور را ایجاد کند.

دکتر ظهوری حسینی، دیگر کارشناس مسائل افغانستان در عین تاکید بر این موضوع که کرزای بهترین گزینه برای ساخت این کشور در شرایط کنونی است از جدی نبودن دولت این کشور در مبارزه با فساد انتقاد کرد.

وی، کرزای را دارای روابط نزدیک با سران طوایف و گروه های قومی افغان دانسته و روابط وی با غربی ها به رهبری آمریکا را تنگاتنگ دانست و خواستار جدیت بیشتر رئیس جمهور جدید افغانستان در محدود کردن دخالت های خارجی و گروه های قدرت در امور داخلی این کشور شد.

گزارش مفصل میزگرد متعاقبا منتشر می شود.