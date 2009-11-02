تعداد کاربران اینترنت کشور به 26 میلیون نفر نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، در حالی که تعداد کاربران اینترنت کشور در سال 84 حدود 8 میلیون و 800 هزار نفر بود، این رقم هم اکنون به 25 میلیون و 600 هزار کاربر رسیده و در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در کشور 35 درصد است.

اتصال 7 هزار و 649 مدرسه به شبکه ملی اینترنت و افزایش تعداد پورتهای دسترسی دیتا (منصوبه) به 187 هزار و 348 پورت از جمله فعالیت های شرکت مخابرات ایران در سال جاری به شمار می رود.

افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه (اپراتور اول) به 45.2 درصد یکی دیگر از شاخصهای عملکرد شرکت ایران در سالجاری است.

در سال 1384 تعداد مشترکان تلفن همراه (اپراتور اول) 8 میلیون و 500 هزار مشترک بود. همچنین تعداد مشترکان تلفن ثابت در حال حاضر 25 میلیون و یکصد هزار مشترک است که نشان دهنده ضریب نفوذ 34.2 درصدی این بخش است.

این در حالی است که در سال 84 تعداد مشترکان تلفن ثابت حدود 20 میلیون و 340 هزار مشترک بود.

هم اکنون تعداد دفاتر ICT روستایی (تجهیز شده) به 9 هزار و 528 دفتر و تعداد روستایی (بهره برداری شده) به 9 هزار و 410 دفتر رسیده است . تعداد دفاتر ICT کشور در سال 84 حدود 963 دفتر بود.

در حال حاضر تعداد روستاهای دارای ارتباط 52 هزار و 600 روستا و تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفن خانگی 44 هزار روستا است.