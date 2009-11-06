حمایت از فلسطین خواست مردم اروپا/ اتحادیه نگاه خود را تغییر دهد

"کریستینا مروایی" استاد حقوق دانشگاه بوداپست مجارستان و نماینده این کشور در پارلمان اروپا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به عنوان یک حقوقدان وظیفه خود دانستم پس از ارتکاب جنایات گسترده جنگی توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی بویژه پس از جنگ غزه، شکایتی را از طرف فلسطینی ها علیه اسرائیل به دادگاه ببرم.

وی از تلاش برای ایجاد گروه های حقوقدان مدافع فلسطین خبر داد و گفت: اتحادیه اروپا لازم است نگاه به مسئله فلسطین را تغییر دهد.

مردم اروپا انتظار دارند اتحادیه اروپا به نمایندگی از آنها از دموکراسی و حقوق بشر در فلسطین حمایت کند.

این نماینده پارلمان اروپا ادامه داد: مسئله فلسطین مسئله ای است که به دموکراسی و حقوق بشر موضوعی که مردم اروپا به آن حساس هستند ربط دارد و مردم اروپا انتظار دارند اتحادیه اروپا به نمایندگی از آنها از دموکراسی و حقوق بشر در فلسطین حمایت کند.

مروایی افزود: حمایت از اسرائیل، حمایت از اشغالگری است و من فکر می کنم انسانیت و مردم جهان به اندازه کافی برای صهیونیسم هزینه کرده اند.

کریستینا مروایی در انتخابات پارلمانی اخیر اروپا به نمایندگی از جنبش "مجارستان بهتر" در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن سال 2009 به پارلمان اروپا راه یافت. وی در دهه 1990 در کمیسیون حقوق بشر اروپا فعالیت داشت و از سال های 2003 تا 2006 با کمیته ضد تبعیض زنان سازمان ملل متحد همکاری کرد.