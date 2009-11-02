اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، بانوان شمشیرباز یزدی در رقابت ‌های اسلحه سابر قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

در این مسابقات که با حضور 47 سابریست از 11 استان کشور در گلستان در حال پیگیری است، در بخش انفرادی لیلا دهقان از یزد پس از شمشیربازی از اصفهان بر سکوی دوم ایستاد، همچنین نجمه ساسنچیان و اکرم مستقیم‌چی نیز هر دو نفر از یزد به طور مشترک سوم شدند.

پیشگامان حریف خود را درهم کوبید

در ادامه رقابتهای جام پیشگامان کویر، تیم منتخب کارمندان شرکت تعاونی پیشگامان کویر حریف خود را با 13 گل در هم کوبید.

در ادامه برگزاری مسابقات فوتسال جام پیشگامان کویر یزد عصر دوشنبه چهار دیدار برگزار شد که در پایان تیمهای منتخب پیشگامان کویر، بانک صادرات، آتش ‌نشانی و مسکن و شهرسازی حریفان خود را از پیش رو برداشتند.

در این دیدارها منتخب پیشگامان کویر حریف پیشگامانی خود را با نتیجه 13 بر 1 درهم کوبید. در دیگر دیدار این دوره از رقابت‌ها، بانک صادارت با نتیجه 4 بر صفر بر حریف تربیت بدنی خود پیروز شد و آتش‌نشانی نیز با نتیجه 6 بر 1 شهرداری را شکست داد.

تیم مسکن و شهرسازی نیز با نتیجه 6 بر 3 تیم آب و فاضلاب استان را با شکست راهی خانه کرد، همچنین در دیدار تیم منتخب کمیته امداد امام خمینی (ره) با شرکت مخابرات استان، محمدرضا نصیری، مدیرکل این اداره به همراه دو معاون خود و مدیر روابط عمومی با حضور در سالن برگزاری مسابقات به تشویق تیم خود پرداختند.

در این دیدار تیم فوتسال منتخب کارکنان کمیته امداد که با حضور مدیران ارشد خود روحیه‌ای دوچندان گرفته بود توانست با نتیجه 8 بر 3 حریف مخابراتی خود را شکست دهد.

مسابقات فوتبال بزرگسالان شهرستان یزد امروز پیگیری می‌ شود

مسابقات فوتبال بزرگسالان شهرستان یزد در هفته اول بین تیم‌ های سرخ‌پوشان و دهیاری ملاباشی ساعت 15 امروز در ورزشگاه شهید پاکنژاد برگزار می‌شود.

همچنین از هفته نهم رقابتهای فوتبال نوجوانان شهرستان یزد نیز تیمهای مصباح‌ الهدی و پیام کویر ساعت 17 امروز در همین ورزشگاه به مصاف هم می‌ روند.

همچنین مسابقات فوتبال هفته نهم جوانان شهرستان یزد نیز فردا (سه‌شنبه) بین تیمهای ستارگان و گلساپوش در ساعت 18 و 30 در ورزشگاه شهید پاکنژاد برگزار می‌ شود.