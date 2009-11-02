مراسم حج امسال به 32 زبان در رسانه ملی پخش می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، رسانه ملی با استقرار گروههای فنی و هنری در شهرهای مکه و مدینه جهت پوشش رسانه ای مراسم عبادی، سیاسی حج آمادگی خود را اعلام کرد.

مسوول گروه صدا وسیما مستقر در بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: گروههای هنری و فنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در 3 گروه 15 نفره و 10 نفره از روز جمعه 8 آبان ماه وارد عربستان و در بعثه مقام معظم رهبری مستقر شده اند.

حمید خزاعی با اشاره به رویکرد نوین رسانه ملی به مسئله حج و استفاده از فناوریهای جدید و شیوه های جذاب برای تاثیرگذاری مضاعف بر مخاطبان را از جمله راهکارهای عملیاتی شده در برنامه سازی این رسانه در موسم حج برشمرد و گفت: همه تلاش همکاران ما در رسانه ملی در جهت انعکاس و انتقال بخشی از عظمت روح معنوی حاکم بر حج است تا هموطنان ایرانی نیز در سرتاسر جهان از برکات معنوی مراسم سیاسی عبادی حج بهره مند شوند.

قائم مقام معاونت برنامه ریزی و نظارت بر صداو سیما افزود: گروه برون مرزی رسانه ملی، برنامه های موسم حج امسال را به صورت روزانه و زنده از شبکه های مختلف دیداری و شنیداری به 32 زبان زنده دنیا پخش خواهد کرد.

حمید خزاعی پخش زنده دو وعده دعای کمیل در بین الحرمین مدینه، یک وعده دعای ندبه در بعثه مدینه، گزارش رادیویی لحظه به لحظه برنامه های حج در مکه، پخش مراسم برائت از مشرکین در روز عرفه و همچنین آموزشهای پزشکی و مربوط به امور بهداشتی و اجرایی زائران از پیش از اعزام تا هنگام بازگشت را از موارد پوشش خبری رسانه ملی بر شمرد.

وی یادآور شد: انعکاس تذکرات متخصصان پزشکی و کارشناسان امور بهداشت به زائران خانه خدا جهت جلوگیری از گسترش بیماری آنفلونزای نوع A و حفظ سلامت از دیگر وظائف اصلی رسانه ملی در موسم حج امسال است که به صورت برنامه های ویژه ای این تذکرات به زائران و همچنین خانواده های آنان ارائه خواهد شد.

حمید خزاعی ضمن تکرار هشدار کارشناسان امور بهداشت درباره انتقال سریع این بیماری به استقبال کنندگان از حجاج در هنگام بازگشت به میهن اسلامی به ویژه کودکان و افراد کهنسال از همه هموطنان درخواست کرد تا حد ممکن از استقبال زائران در فرودگاهها بپرهیزند.

مسوول گروه صدا وسیما مستقر در بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به گروههای هنری و فنی اعزامی از صدا وسیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت: این گروهها در 9 بخش شامل حوزه سیاسی متشکل از واحد مرکزی خبر و شبکه خبر، حوزه برون مرزی متشکل از شبکه العالم و برنامه های رادیویی به زبانهای زنده، حوزه سیما متشکل از برنامه های روضه رضوان، طواف دل، سفرنامه حج، و گروه مستند سازان، حوزه صدا متشکل از شبکه های جوان، رادیو ایران، رادیو قرآن و رادیو معارف، حوزه فنی، حوزه برنامه ریزی، حوزه تدوینگران، حوزه هنرمندان و برنامه سازان و همچنین سایت لبیک جهت شرکت در مراسم حج و انجام فعالیت رسانه ای به عربستان اعزام شده اند.

وی برنامه ریزی جهت مستندسازی از حجاج و فرهنگ حج در استانهای گوناگون کشور را از جمله فعالیتهای موثر در ثبت فرهنگ اسلامی ایران برشمرده و اعلام داشت: سه گروه از مستندسازان به صورت جدا از هم و مستقل از مراحل آغازین ثبت نام برای حج، اعزام و بدرقه، انجام اعمال و مناسک، ودیگر آداب و رسوم منطقه ای مربوط به حج از سه استان خوزستان، آذربایجان شرقی و تهران سفرنامه های تصویری و مستندی را تهیه و ضبط می کنند.

وی افزود: گروه مستندسازان به همراه کاروانهای زیارتی موسم حج را با فرهنگ بومی این سه استان به تصویر می کشند.



قائم مقام معاونت برنامه ریزی و نظارت بر صدا سیما بهره گیری و استفاده از هنرمندان، مجریان و گویندگان توانمند و با تجربه در برنامه سازی رسانه ای حج امسال را در راستای تقویت کیفی برنامه ها توصیف کرد و گفت: در حج امسال از هنرمندان و گویندگانی با تجربه همچون فرزاد جمشیدی و احمد شفازاده از سیما، محمد مطلب از رادیو قرآن، سعید توکلی از رادیو ایران، سید محمد مهدی رکنی از رادیو معارف و حسین مولایی از برنامه روضه رضوان استفاده خواهد شد.

گروههای هنری و فنی رسانه ملی مستقر در بعثه همزمان با اعزام نخستین کاروانهای زیارتی به عربستان از یازدهم آبانماه برنامه های رسمی خود را آغاز می کنند.