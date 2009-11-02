سند توسعه برنامه پنجم استان مرکزی در بخش حمل و نقل تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسن احمدی نوری بعداز ظهر دوشنبه در شورای بررسی این سند در اراک افزود: استان مرکزی در شاهراه تردد کشور قرار دارد از این رو یکی از اساسی ترین اهداف این برنامه توسعه راه های استان و افزایش تراکم آن است.

وی با بیان اینکه، توسعه راه و ایجاد جاده توسعه منطقه ای و ملی را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: توسعه راه ها باعث توسعه صنعت، حوزه گردگشری و افزایش کار در استان می شود.

احمدی نوری تصریح کرد: تقویت شبکه ارتباطی و افزایش کمی و کیفی حمل و نقل جادهای ریلی و هوایی در استان از دیگر تاکیدات این برنامه است.

احمدی نوری افزایش سهم راه های روستایی آسفالت، ارتقا کیفیت ارتباطی درون استان در تعامل با راه های ملی را از دیگر برنامه ریزی های استان خواند و افزود: در این برنامه افزایش جابجایی کالا و مسافر، استانداردسازی راه ها در سه حوزه زمین، ریل و هوا مد نظر است.

