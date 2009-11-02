معطل شدن خارج از عرف زائران در فرودگاه مدینه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، مسعود مجردی این اظهارات را پس از دیدار با مدیرکل فرودگاه مدینه عنوان کرد و افزود : در این دیدار نگرانی ستاد حج جمهوری اسلامی ایران از ایستایی زائران در سالن فرودگاه به بهانه انگشت نگاری و چهره نگاری به اطلاع این مقام سعودی رسید.

وی ادامه داد : مدیرکل فرودگاه مدینه ضمن تأیید و ابراز تأسف از وضعیت موجود قول داد که به زودی و با افزایش پنج برابری سرعت کامپیوترها مشکل موجود برطرف شود.

همچنین رئیس ستاد حج جمهوری اسلامی ایران در مدینه منوره گفت: امسال در فصل حج در فرودگاه مدینه از زایران زن انگشت نگاری نمی شود.

مسعود مجردی با اعلام این خبر گفت: به زودی دستورالعمل در این رابطه تهیه و به مدیران کاروانها ابلاغ می شود. برای انجام بهتر این کار باید مدیران کاروانها پس از رسیدن به فرودگاه مدینه زنان را از مردان جدا کنند تا آنان زودتر بتوانند از سالن خارج کنند.

اولین پرواز زایران ایرانی بیت الله الحرام در سال جاری روز یکشنبه از فرودگاه مهرآباد تهران انجام شد.