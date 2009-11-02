تصادف محور بم - فهرج پنج نفر کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، به دلیل بروز تصادف بین یک دستگاه سواری پژو و یک دستگاه سواری پیکان در محور حادثه خیز فهرج - بم، پنج نفر از سرنشینان دو خودرو کشته و زخمی شدند.

در این سانحه رانندگی که بعداز ظهر امروز در این محور روی داد یک نفر از سرنشینان در صحنه تصادف جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر به بیمارستان پاستور بم منتقل شدند که حال تعدادی از این افراد وخیم گزارش شده است.

علت این تصادف توسط کارشناسان انحراف به چپ خودرو پژو گزارش شده است.

جاده بم – فهرج یکی از محورهای حادثه خیز استان محسوب می شود که به دلیل کم عرض و یک بانده بودن در ماه شاهد حوادث رانندگی مختلف است.