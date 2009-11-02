اهدا خون توسط مردم استان مرکزی 2 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نبی‌ الله ایزدی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان خون شامل 261 واحد خون کامل، 18 هزار و 984 واحد گلبول قرمز متراکم، 18 هزار و 320 واحد پلاسمای تازه منجمد، 623 واحد کرایو، 623 واحد کرایو فاقد پلاسما و پنج هزار و 291 واحد پلاکت بوده است.

مدیرکل پایگاه انتقال خون استان مرکزی با بیان اینکه خون سالم بزرگترین منبع ملی هر کشور است و اظهار داشت: پیش ‌بینی می‌شود با توجه به سیستم درمانی و بروز حوادث غیرمترقبه سالانه نیاز به خون، 20 درصد افزایش یابد.

ایزدی مهمترین اهداکنندگان خون را اهدا کننده مستمر خون عنوان کرد و ادامه داد: اهداکنندگان مستمر خون کسانی هستند که حداقل سالی دو تا سه بار خون اهدا کنند.

وی گفت: پایگاه انتقال خون استان مرکزی به منظور تامین نیاز مراکز درمانی در سال گذشته 9 هزار واحد خون به استانهای محروم و نیازمند نظیر سیستان و بلوچستان هرمزگان و بندرعباس که بیشترین بیماران تالاسمی و مصرف خون را داشتند، ارسال شده است.