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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۵۳

هروله عشق (1)/

دومین دوره آموزشی بیماری آنفلوانزای نوع A در عربستان برگزار شد

دومین دوره آموزشی شناسایی بیماری آنفلوانزای نوع A در عربستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر مدینه منوره ، دومین دوره آموزشی شناسایی بیماری آنفلوانزای نوع A  با استفاده از دستگاههای الکترونیکی پرتابل توسط وزارت بهداشت عربستان سعودی از 5 لغایت 8 ذی القعده 1430 هجری قمری برگزار شد.

 یک تیم آموزشی متخصص آمریکایی به آموزش و تربیت دانش آموختگان در این زمینه پرداختند.

پیش از این نیز اعلام شده بود دوربینهای تشخیص و تعیین دمای بدن در فرودگاههای عربستان مستقر می شوند تا افرادی که دمای بدن آنها بالاست و تب شدید دارند به قرنطینه منتقل کنند اما بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر جنین دوربینهایی در محل فرودگاه مدینه دیده نشد و تنها پس ا ورود زائران یک قرص به آنها داده شد. 

کد مطلب 975821

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