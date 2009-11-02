دومین دوره آموزشی بیماری آنفلوانزای نوع A در عربستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر مدینه منوره ، دومین دوره آموزشی شناسایی بیماری آنفلوانزای نوع A با استفاده از دستگاههای الکترونیکی پرتابل توسط وزارت بهداشت عربستان سعودی از 5 لغایت 8 ذی القعده 1430 هجری قمری برگزار شد.

یک تیم آموزشی متخصص آمریکایی به آموزش و تربیت دانش آموختگان در این زمینه پرداختند.

پیش از این نیز اعلام شده بود دوربینهای تشخیص و تعیین دمای بدن در فرودگاههای عربستان مستقر می شوند تا افرادی که دمای بدن آنها بالاست و تب شدید دارند به قرنطینه منتقل کنند اما بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر جنین دوربینهایی در محل فرودگاه مدینه دیده نشد و تنها پس ا ورود زائران یک قرص به آنها داده شد.

