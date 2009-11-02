گسترش صادرات غیر نفتی نیازمند راهبردی تخصصی و پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر دوشنبه در جمع مدیران استان با اعلام اینکه صادرات نقش اساسی و کلیدی در توسعه استان دارد، افزود: توسعه اقتصادی استان گیلان بدون توجه به صادرات غیر نفتی محقق نخواهد شد از این رو تولیدکنندگان باید علاوه بر سهم حضور خود در بازارهای داخلی، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند و با رقابتی کردن کالاهای تولیدی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت در بازارهای بین المللی حضوری پررنگ داشته باشند.

قهرمانی با اشاره به استعداد و پتانسیل استان در زمینه توسعه صادرات خاطرنشان کرد: توسعه و احداث طرحها و پروژههای مهم و ارز آور که علاوه برایجاد اشتغال منجر به درآمدزایی می شود و در راستای صادرات محصولات و کالاهای بومی استان فعالیت داشته باشند از اهداف و برنامه های صنعتی استان است.

وی یاد آور شد: با ارائه محصولات و کالاهای تولیدی به سایر کشورهای دنیا می توان با مردم ارتباط بهتری برقرار کرد و عملی ترین راه، عرضه محصولات و توسعه روابط تجاری و اقتصادی است.

استاندارگیلان همچنین با بیان اینکه پروژه های عمرانی بسیاری در استان در حال اجراست، اظهار داشت: نخستین هدف ما تسهیل در امر صادرات است و توجه به امور نرم افزاری از جمله اقداماتی است که در این زمینه مؤثر خواهد بود.

قهرمانی همچنین بررسی بازارهای جهانی و شناسایی نیازمندی های سایر کشورها را اقدامی تأثیر گذار در صادرات کالا دانست و خاطرنشان کرد: افزایش مهارت تجار، ایجاد تنوع در کالاهای صادراتی، افزایش و استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای تجاری بخشی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی در ادامه با اشاره به زیرساختهای استان، یادآور شد: توسعه بندر انزلی، بهره برداری از آزاد راه قزوین - رشت، برخورداری از فرودگاه بین المللی و احداث راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا و همچنین موقعیت منحصر بفرد استان به لحاظ داشتن مرز آبی و خاکی با کشورهای آسیای میانه و قرار گرفتن در مسیر نوستراک و دارا بودن 450 کیلومتر مرز دریایی از مزیتهای استان در بخش بازرگانی است.