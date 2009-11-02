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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۰۱

منصور ابراهیم‌زاده :

پیروزی مقابل مقاومت سپاسی شش امتیاز داشت

پیروزی مقابل مقاومت سپاسی شش امتیاز داشت

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به بازی پرقدرت تیم مقاومت گفت: ارزش پیروزی در این بازی برای تیم ذوب آهن شش امتیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور ابراهیم زاده عصر دوشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل مقاومت سپاسی در ورزشگاه حافظیه شیراز در جمع خبرنگاران افزود: از این جهت این پیروزی ارزش شش امتیاز را داشت که علاوه بر پیروزی توانستیم موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشیم.

وی با اشاره به اینکه مقاومت نیز در این بازی پرقدرت و پر انرژی ظاهر شد، افزود: البته از تاکتیک مقاومت نیز اطلاع کامل داشته به طوریکه این تیم در ابتدا حریف خود را به جلو کشیده و در پی ضد حمله به گل دست می یابد اما بازیکنان ذوب آهن با اجرای تاکتیکهای لازم از اجرای این هدف مقاومت جلوگیری کردند.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با اشاره به خطاهای بازی نیز بیان کرد: اگر داور بازی در دقیقه یک دیدار قاطعانه عمل می کرد به طور یقین مسابقه با این حجم از خطا دنبال نمی شد از طرفی داور بازی امروز در زمان کمی تغییر کرد و این امر خود تنشهایی را به همراه داشت.

در ادامه خبرنگاری از ابراهیم زاده در خصوص اجرای کاری که در آن بازیکنان در پایان مسابقه به هم دست می دهند و تنش های بعد از این موضوع نیز بیان کرد: در تمام دنیا این کار رسم است و باید در فرهنگ ما نیز گسترش یابد که پس از هر مسابقه بازیکنان به هم خسته نباشید بگویند.

در ادامه ابراهیم زاده در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد حضور دو بازیکن شیرازی در تیم ذوب آهن پرسید نیز بیان کرد: از اینکه از اکثر شهرها بازیکنانی در این تیم هستند خوشحالم و از بازیکنان شیرازی تیم نیز رضایت دارم.

کد مطلب 975825

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