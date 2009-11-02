شاخص کل بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات امروز شرکت بورس اوراق بهادار تهران تعداد 365 میلیون سهم به ارزش 832 میلیارد و 538 میلیون ریال مورد دادوستد قرار گرفت.

شاخص سهام شناور آزاد با 4/29 واحد کاهش به 15 هزار و 509 واحد رسید، شاخص بازار اول 2/26 واحد کاهش رقم 10 هزار و 329 واحد را تجربه کرد و شاخص بازار دوم با 6/78 واحد افزایش در پایان معاملات روی عدد 17 هزار و 713 متوقف شد. همچنین شاخص ‏صنعت با 2/14 واحد کاهش به 9726 واحد رسید.

در پایان معاملات امروز، شرکت‌های لوله و ماشین‌سازی ایران، گروه دارویی سبحان، سرمایه‌گذاری شاهد، معادن بافق، نفت بهران، کالسیمین، خوراک دام پارس، خدمات انفورماتیک ، داروسازی سینا و سرمایه‌گذاری شاهد بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

اما شرکت های ایتالران، کارخانه فارسیت درود، فولاد مبارکه اصفهان، سیمان کرمان، لوله و تجهیزات سدید، بانک کارآفرین، بانک پارسیان، آذریت و سیمان کردستان بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، عرضه عمده بانک پارسیان با 607 میلیارد و 88 میلیون ریال در صدر بهترین تقاضای خرید قرار داشت و شرکت‌های خدمات انفورماتیک ایران 68 میلیارد و 864 میلیون ریال و بانک تجارت با 45 میلیارد و 464 میلیون ریال در رتبه های بعدی قرار داشتند.

نفت بهران، گروه بهمن، البرزدارو، سرمایه‌گذاری بانک ملی، گروه دارویی سبحان و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در رده‌های چهارم تا دهم بهترین تقاضای خرید قرار گرفتند.

اما بیشترین تقاضای فروش به شرکت مپنا اختصاص یافت به طوریکه در پایان معاملات ارزش صف فروش برای سهام این شرکت به 25 میلیارد و 754 میلیون ریال رسید.

ارزش صف‌های شکل گرفته برای فروش پالایش نفت اصفهان به 24 میلیارد و 189 میلیون ریال، مخابرات به 20 میلیارد و 219 میلیون ریال، بانک ملت به 8 میلیارد و 822 میلیون ریال، کشتیرانی جمهوری اسلامی به 8 میلیارد و 790 میلیون ریال، معدنی و صنعتی چادرملو به 5 میلیارد و 810 میلیون ریال، سرمایه‌گذاری پتروشیمی 5 میلیارد و 793 میلیون ریال و ایران خودرو دیزل به 4 میلیارد و 472 میلیون ریال رسید.

همچنین رقابت عرضه عمده 24/2 درصد از سهام بانک پارسیان تا قیمت سه هزار و 343 ریال ادامه و به فردا موکول شد.

تعداد 181 میلیون و600 هزار سهم بانک پارسیان به صورت یکجا و نقد و یا نقد و اقساط ( 25درصد نقد و 75 درصد اقساط طبق شرایط اعلامی ) با قیمت هر سهم سه هزار و 197 ریال توسط شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین عرضه شد اما ادامه رقابت خریداران به فردا کشیده شد.