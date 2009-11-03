"ولید سکریه" عضو مجلس لبنان در گفتگو با مهر ضمن اعلام این مسئله افزود: آنچه که مردم می بینند اختلاف بر سر کرسی های کابینه است اما در واقع چالش واقعی فرا روی تشکیل کابینه مسئله پنهان دیگری است.

به گفته عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، امروز آمریکا مانع اصلی تشکیل دولت لبنان است زیرا نمی خواهد که حامیان مقاومت در قدرت لبنان سهمی داشته باشند.

سکریه در این رابطه افزود : بعد از شکست اسرائیل در جنگ جولای (33 روزه) از مقاومت، آمریکا همواره در تلاش است تا با ممانعت از قدرت گرفتن مقاومت مانع از تغییر فراگیر استراتژیک در جبهه شمالی دشمن صهیونیستی شود.

به گفته این افسر بازنشسته ارتش لبنان واشنگتن بیم آن دارد رسیدن گروه هشت مارس به قدرت به افزایش قدرت دفاعی ارتش لبنان در برابر دشمن صهیونیستی شود در حالی که آمریکا مایل است ارتش لبنان تنها وظیفه حفظ امنیت داخلی را عهده دار باشد. وی در رابطه با اشاره به نقش آمریکا در تبلیغات انتخاباتی گروه 14 مارس تاکید کرد : دولت آمریکا مبلغی در حدود یک میلیارد دلار را صرف حمایت از 14 مارس کرده است وحتی در این راستا از اعزام افرادی همچون جو بایدن معاون رئیس جمهور ومسئولین عالیرتبه دیگری همچون هیلاری کلینتون به بیروت هم فروگذاری نکرد تا بتواند ادامه وجود اکثریت را در لبنان تضمین کرده و در این چارچوب مانع از تبدیل لبنان به کشوری در محور مقابله با رژیم صهیونیستی به همراه سوریه و ایران شود.

نماینده پارلمان لبنان در رابطه با آینده تشکیل کابینه مشارکت ملی هم گفت : سعد الحریری و تمامی شخصیت های 14 مارس همگی می دانند که نمی توانند به تنهایی بر لبنان حکومت کنند، آنها به خوبی می دانند که این مسئله موجب بحرانی شدن اوضاع در لبنان می شود اما در مقابل سعد حریری با چالشی بزرگتر مواجه است وآن مخالفت سرسختانه آمریکا نسبت به حضور حزب الله در دولت است که علنا نیز اعلام شده است.

سکریه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد تلاش های عربی برای حل وفصل مشکل نیز تاکید کرد: خیلی ها به دیدار رهبران سوریه وعربستان دل بسته بودند و آنرا کلید حل ماجرا می دانستند اما مواضع سوریه وعربستان هرگز نمی توانند سیاست های آمریکا را تحت تاثیر خود قرار دهد زیرا کشورهای عربی توانایی تغییر استراتژی های سیاسی آمریکا را در منطقه ندارند.