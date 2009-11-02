اتریش برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، "پیتر فیشتن بائر" در دیدار با بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در تهران با انتقاد از گرایشهای سیاسی کشورهای اروپایی درخصوص ایران ، بر ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد.

بهروز علیشیری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در این دیدار با اشاره به فعالیتهای دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور، اظهار داشت: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران از مترقی ترین قوانین حوزه سرمایه گذاری خارجی در دنیا محسوب می شود که دارای مزیتهایی از جمله امکان سرمایه گذاری خارجی در همه بخشهای اقتصادی بدون محدودیت در درصد مشارکت سرمایه گذاران خارجی ، رفتار برابر و غیرتبعیض آمیز با سرمایه گذاران ، تضمین نقل و انتقال سود ، عواید و اصل سرمایه گذاری خارجی است.

علیشیری در ادامه با اشاره به مزیتهای سرمایه گذاری در کشورمان از جمله منابع طبیعی و معدنی فراوان، نرخ بالای بازگشت سرمایه ، محیط ایران را برای سرمایه گذاریهایی دارای تکنولوژی روز جهان، سودآور دانست.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عدم علاقمندی کشورمان در جهت استفاده از تسهیلات بانکهای بین المللی، اتخاذ رویکرد جدید برای بهره مندی از روشهای مشارکتی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان جایگزینی برای اخذ تسهیلات بانک های بین المللی با اهمیت عنوان کرد.

علیشیری در ادامه افزود: حتی در صورتی که بانکهای اروپایی آمادگی تامین مالی پروژه های کشورمان را داشته باشند ، به دلیل اینکه بیشترین هزینه را کشور دریافت کننده وام پرداخت می کند ، تمایلی به استفاده از تسهیلات مالی بین المللی نداریم، این در حالی است که در روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، سرمایه گذار در ریسک تجاری پروژه نیز سهیم می شود که این رویکرد منافع بیشتری را برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: در قانون برنامه چهارم توسعه ، سهم وامهای خارجی کاهش یافته است به طوری که در حال حاضر در زمینه سرمایه گذاری به روش BOT کاملترین قوانین را داریم و دولت تمام تعهدات پرداختی خود را در این روش تضمین می نماید.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در عین حال خاطر نشان کرد: ایران علی رغم همه فشارهای اقتصادی و تحریمهای بین المللی توانست 75 درصد از کل سرمایه های مصوب سرمایه گذاری خارجی ایران را در طی سه سال اخیر اجرایی نماید.

علیشیری با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: تاکید بر اولویتهای سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنایی ،رشد بازار سرمایه ، رشد خصوصی سازی از جمله نتایج سیاستهای اقتصادی فوق می باشد که در اجرای آن مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و سایر مدیران نظام نظارت مستقیم دارند.

"پیتر فیشتن بائر" رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی اتریش با ابراز خرسندی از پیشنهادات رئیس کل سازمان سرمایه گذاری، تصریح کرد: اتریش از بحران مالی جهانی، آسیب های جدی دیده است و وظیفه حاکمیتی دولتهای فی ما بین ، فعال سازی بخشهای اقتصادی هر دو کشور است.

وی در ادامه افزود: ایران کشوری بزرگ و قدرتمند است و اتریش به گسترش مناسبات و همکاری های اقتصادی و تجاری خود با این کشور دوست اهمیت زیادی قائل است.

"پیتر فیشتن بائر" در عین حال خاطر نشان کرد: سیاستی که اتریش در خصوص ایران اتخاذ کرده است، سیاستی کاملا غیر محافظه کارانه و بر مبنای بهبود روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور است.

وی اظهار امیدواری کرد : با ارتقای روابط اقتصادی ، ملتهای دو کشور شاهد شکوفایی هر چه بیشتر روابط دو جانبه خواهند بود.