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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

رجب زاده تاکید کرد:

برخورد با هرگونه تجمعات و راهپیمایی غیرقانونی در روز 13 آبان

برخورد با هرگونه تجمعات و راهپیمایی غیرقانونی در روز 13 آبان

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره روز 13 آبان اطلاعیه ای صادر و اعلام داشت بر اساس هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی تنها راهپیمایی در مقابل لانه جاسوسی امریکا دارای مجوز قانونی است و هرگونه تجمع و راهپیمایی دیگر ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ عصر روز دوشنبه طی اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت یـــوم الله 13
آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی تاکید کرده است: تنها تجمع اعلام شده از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مقابل لانه جاسوسی آمریکا  دارای مجوز قانونی می باشد و هرگونه تجمع و راهپیمایی غیر از آن ممنوع است و نیروی انتظامی با افراد و گروههایی که قصد ایجاد و ناآرامی و بی نظمی و رفتار غیر قانونی داشته باشند بر اساس وظیفه قانونی خود با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین شهروندان به تذکرات پلیس راهور تهران در خصوص محدودیتهای ترافیکی در این روز توجه و با ماموران نیروی انتظامی جهت جلوگیری از ترافیک و بی نظمی همکاری کنند.

کد مطلب 975846

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