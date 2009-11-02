برخورد با هرگونه تجمعات و راهپیمایی غیرقانونی در روز 13 آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ عصر روز دوشنبه طی اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت یـــوم الله 13

آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی تاکید کرده است: تنها تجمع اعلام شده از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مقابل لانه جاسوسی آمریکا دارای مجوز قانونی می باشد و هرگونه تجمع و راهپیمایی غیر از آن ممنوع است و نیروی انتظامی با افراد و گروههایی که قصد ایجاد و ناآرامی و بی نظمی و رفتار غیر قانونی داشته باشند بر اساس وظیفه قانونی خود با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین شهروندان به تذکرات پلیس راهور تهران در خصوص محدودیتهای ترافیکی در این روز توجه و با ماموران نیروی انتظامی جهت جلوگیری از ترافیک و بی نظمی همکاری کنند.