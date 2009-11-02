کره شمالی به آمریکا درباره عدم گفتگوی دو جانبه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کره شمالی هشدار داد آمریکا باید هم اکنون در مورد ادامه گفتگوهای دو جانبه با پیونگ یانگ تصمیم گیری کند چرا که عواقب هر گونه تعلل واشنگتن در ادامه این گفتگوها مستقیما متوجه مقامهای آمریکایی خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در این رابطه گفت که این کشور تنها در صورتی به مذاکرات شش جانبه در مورد برنامه هسته ای خود باز می گردد که گفتگوهای دو جانبه آمریکا با پیونگ یانگ ادامه یابد.

این در حالی است که مقامهای دولت کره شمالی بر ادامه گفتگوهای دو جانبه با آمریکا تاکید کرده و آن را بعنوان پیش شرط بازگشت این کشور به مذاکرات شش جانبه مطرح می کنند.

وی همچنین از تماس "ری گان" مسئول میز ایالات متحده وزارت خارجه کره شمالی با مقامهای آمریکایی در این زمینه طی روزهای اخیر خبر داد. با این حال به گفته این سخنگو که نامش فاش نشده، در این تماسها موضوعات اساسی مورد بررسی قرار نگرفته است.

پیونگ یانگ اعلام کرده است هر گونه احتمال بازگشت بر سر میز مذاکرات شش جانبه بستگی به نتیجه گفتگوهایش با آمریکا دارد. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در عین حال خاطرنشان کرد این گفتگوها می تواند نخستین گام برای عملی کردن خواست غرب جهت عاری سازی شبه جزیره کره از سلاح هسته ای باشد.