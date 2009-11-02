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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۵۱

دستگاه آنژیوگرافی قلب بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک راه اندازی شد

دستگاه آنژیوگرافی قلب بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک راه اندازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: دستگاه آنژیوگرافی قلب بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک با 10 میلیارد ریال اعتبار راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید رمضانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اراک افزود: با توجه به اینکه این دستگاه نیاز به فضای مناسب برای راه اندازی بود و ۵۰۰ میلیون تومان برای بهسازی فضای محل استقرار این دستگاه در بیمارستان هزینه شد.

وی راه اندازی بخش جراحی قلب باز را از دیگر اقدامات عنوان و اضافه کرد: همزمان با راه‌اندازی دستگاه آنژیوگرافی دو اتاق عمل جراحی قلب باز و هشت تخت ICU بخش جراحی قلب باز همزمان افتتاح ‌شد.

رمضانی با بیان اینکه، با راه‌اندازی تاسیسات آنژیوگرافی تمام خدمات برای رفع گرفتگی رگها و نارسایی‌های قلب فراهم می‌شود، گفت: در تلاش برای جذب متخصص بیماریهای قلبی در استان نیز هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک پیش‌بینی کرد که با به کارگیری امکانات یاد شده حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ جراحی باز در هر هفته در استان انجام شود.

رمضانی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این بخش دیگر مردم استان شاهد اعزام بیماران به شهرهای همجوار برای آنژیوگرافی نخواهند بود.

کد مطلب 975855

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