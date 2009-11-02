  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۵۳

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

پنجمین مدال طلای کاروان ایران بدست آمد/ فرناد به مدال نقره رسید

پنجمین مدال طلای کاروان ایران بدست آمد/ فرناد به مدال نقره رسید

پنجمین مدال طلای کاروان ایران در سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا توسط علیرضا جدیدی به دست آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از بازی‌های داخل سالن آسیا، علیرضا جدیدی ملی پوش رشته ووینام  کشورمان در وزن منهای 65 کیلوگرم بعد از پیروزی قدرتمندانه مقابل حریف هندی ، برابر نماینده لائوس نیز موفق ظاهر شد و توانست با نتیجه 10 بر 2  بر این حریف نیز غلبه کرده و به مدال طلای این ماده دست پیدا کند.

در وزن 70- کیلوگرم نیز سید مرتضی فرناد بعد از دیسکالیفه کردن حریف هندی به مصاف حریفی از کشور میزبان رفت که در این دیدار علیرغم امتیاز مساوی 4 بر 4 با ناداوری به مدال نقره بسنده کرد.

سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از روز 8 الی 17 آبان در شهرهای مختلف ویتنام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 975860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه