پیش بینی 6 مسیر برای انتقال زائران به حرم شریف نبوی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه، محمد علی انوشه ساعتی پیش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود 4 هزار نفر زائر از این امکانات حمل و نقلی استفاده می کنند افزود: جابه جایی این زائران که در شمال، جنوب، شرق و غرب مسجد النبی (ص) و در مسیرهایی نسبتا طولانی نسبت به این مکان مقدس اسکان دارند با استفاده از 30 دستگاه اتوبوس صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه این نوع حمل و نقل در اصطلاح "نقل الصلوات" نام دارد افزود : 6 مسیر تعیین شده عبارتند از خط 1: از هتل النجوم المدینه به سمت جنوب حرم شریف نبوی (ص)؛ خط 2 : از هتلهای صافی دانه و صافی سکنی به سمت شمال حرم شریف نبوی مقابل هتل قصر الاخضر؛ خط 3 : از هتلهای بلازای A و B به سمت شمال حرم شریف نبوی مقابل هتل قصر الاخضر؛ خط 5 : از هتل مروت به سمت غرب حرم شریف نبوی مقابل مسجد امام علی (ع) و خط 6 : از هتل الدخیل به سمت ایستگاه حرم نزدیک خیابان شریف السعید ( این خط به جانبازان عزیز اختصاص دارد ).

انوشه ادامه داد : این 30 دستگاه خودرو با ظرفیت 40 نفر در روز 4 مرتبه و به صورت شبانه روزی به زائران خدمات رسانی می کنند و پیش بینی می شود در ساعات پیک بیش از 12 هزار نفر از زائران از این خودروها استفاده کنند.

وی همچنین گفت: علاوه بر این سرویسهای نقلیه 20 دستگاه خودروی دیگر نیز برای انتقال زائران به برنامه های فرهنگی بعثه و زیارت دوره اختصاص یافته است.

وی درباره نحوه انتخاب شرکت خدمات رسان حمل و نقلی به زائران ایرانی با شاره به اینکه خودروهایی مورد استفاده برای زائران ایرانی بسیار با کیفیت و مدل سالهای 2007 و 2008 هستند گفت : با وجود شرکتهای متعدد ما با چند شرکت مذاکره کردیم و کیفیت و قیمت مناسب در انتخاب ما نقس تعیین کننده داشته است.

وی به زائران توصیه کرد : در مدینه حداقل نیم ساعت قبل و بعد از نماز برنامه حرکت خود را تنظیم کنند.