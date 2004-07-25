همايش زمان و حافظه

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر" ، موضوع بيستمين همايش انجمن بين المللي مطالعه زمان (ISST) ، زمان و حافظه است. حافظه در طيف هاي گوناگون رشته ها، زندگي و فرهنگ معاصر نقش مهمي را ايفا مي كند. علي رغم تغيير سريع مضاميني چون فلسفه كيهان شناختي، زيست شناختي، ژئوپولتيك، تكنولوژيكي، چشم اندازهاي فردي و فرهنگي، فوريت مطرح شدن موضوع حافظه مشخص مي شود. برداشت هاي تازه اي از حافظه در علم عصب شناسي و زيست شناسي تكاملي بوجود آمده و اين دامنه تا زمين شناسي و كيهان شناسي ادامه دارد. در ميان معاني جمعي ما، مطرح شدن اشكال تكنيكي حافظه درموضوعات سياسي و اجتماعي افزايش يافته است.



از اين رو ، انجمن بين المللي مطالعه زمان، اين همايش را ترتيب داده تا نقش به سزايي در درك نقش زمان و حافظه را در جامعه بشري داشته باشد.



برخي از موضوعات اين همايش عبارت است از : حافظه و علم عصب شناسي، حافظه و قدرت درك، حافظه و حس آگاهي، حافظه و ژن ها، ساختار ترتيبي و حافظه، حافظه كيهان شناختي، ظرفيت حافظه، حافظه در اكوسيستم، حافظه و اجتماع، حافظه كاذب، حافظه كوتاه مدت و بلند مدت، حافظه و تصاوير، قتل عام و حافظه جمعي .



انجمن بين المللي مطالعه زمان(ISST) در زمينه مطالعه بين رشته اي زمان و تمام ابعاد آن فعاليت مي كند. اين انجمن توسط " جي. تي. فراستر" تاسيس شد و اولين همايش سه سال يكبار خود را در سال 1966 در مكان هاي مختلفي سراسر جهان برگزار كرده است.



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