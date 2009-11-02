حفظ وزانت در مواجه با حرکات سیاسی/ رفع نگرانی مردم از پرداخت یارانه ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی عصر دوشنبه در حاشیه نشست فراکسیون قرآن وعترت مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص بزرگداشت 13 آبان و احتمال انجام برخی حرکات انحرافی در این مراسم از سوی برخی جریانات تصریح کرد: آمریکاییها از قبل از انقلاب در ایران پایگاه داشتند و همواره در موارد متعددی سیاستهای خصمانه ای در قبال مردم ایران اتخاذ کرده اند. آنها بعد از انقلاب هم تادیب نشدند و همچنان پیگیر سلطه خود بودند به طوری که در ماجراهای تجزیه طلبی در کشور رد پای آنان دیده می شود و در جنگ تحمیلی نیز آمریکا نقش محوری داشت.

عضو شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: در وقایع شرق کشور نیز همه شواهد از دخالت آمریکاییها دخالت دارد و در موضوع هسته ای نیز آنان سنگ اندازی می کنند.

نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان اینکه در مسیر حرکت انقلاب ایام خاص و ویژه ای به ثبت رسیده است که جنبه ملی داشته اند بیان داشت: این ایام نباید به وسیله حرکات سیاسی خرد دچار تردید شوند چون اگر اینگونه شود ارزش وزانت یک پروژه ملی کاسته می شود.

لاریجانی با تاکید بر اینکه همه مردم باید در پیگیری منافع ملی کشور یکصدا باشند یادآور شد: 13 آبان نمادی برای پایداری ملت ایران است و همه علاقمندان به کشور باید در این روز با صدای واحد پیگیری راه امام را دنبال کنند و به آمریکا غیرت ایرانی را نشان دهند.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه مبارزه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا یک ژست بین المللی و شعار تنها نیست بلکه یک واقعیت است تصریح کرد: ملت ایران باید بدانند که آمریکا در حال ضربه زدن به منافع ملی کشور هستند و دولتمردان این کشور نه تنها دوست ما نیستند بلکه هر جا توانسته به ما ضربه زده اند.

وی با اشاره به سیاست چماق و هویج آمریکا در قبال ایران گفت: این سیاست به معنای این است که آمریکاییها نمی خواهند رفتار عاقلانه ای با ایران داشته باشند و می خواهند از قدرت خود استفاده کنند.

وی در پاسخ به پرسش درباره هدفمند کردن یارانه ها با بیان اینکه مجلس زمان اجرای این لایحه را از دو سال به پنج سال افزایش داد اظهار داشت: آنچه که مجلس در موضوع هدفمند کردن یارانه ها دنبال کرد این بود که یارانه ها متناسب با درآمد افراد به همه خانوارها داده شود و این پیام مجلس برای رفع نگرانی خانوارهایی بود که در مورد پرداخت یارانه ها سئوال داشتند.

وی در مورد هدفمندن کردن یارانه آب و برق و گاز نیز گفت: در این موارد به نحوی تصمیمگیری شده است که برای مصرف استاندارد قیمت تغییری نمی کند اما برای مصرف بیش از حد استاندارد افزایش پلکانی خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد هدفمند کردن یارانه ها با تدبیر، آرامش و محاسبه دقیق تصویب و اجرا شود تا این لایحه مورد طبع مردم قرار گیرد و موجب هراس آنها نشود.

لاریجانی در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه گفته می شود بین اعضای مذاکره کننده هسته ای و شورای عالی امنیت ملی اختلاف نظرهایی درباره پاسخ ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تامین سوخت راکتور تهران وجود دارد گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم اما تمامی تصمیمات کلان کشور در شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر مقام معظم رهبری اتخاذ می شود.