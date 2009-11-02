کشته شدن 8 شبه نظامی در قندوز/ تاکید ژاپن بر ادامه همکاری با ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در درگیری نیروهای دولتی افغانستان با شورشیان طالبان در ولایت قندوز واقع در شمال افغانستان، 8 تن از آنان کشته و 4 تن دیگر دستگیر شدند.

ژنرال "مراد علی مراد" از مقامهای ارتش قندوز با اعلام این مطلب گفت: نیروهای ما در عملیات پاکسازی این ولایت با شورشیان در مناطق چاردره و گورتیپا درگیر شدند.

به گفته این مقام نظامی افغانستان با استقرار حدود 18 هزار نیروی نظامی در شمال این کشور که به منظور تامین سلامتی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته، اوضاع امنیتی قندوز بهبود یافته است.

در همین حال "یوکیو هاتویاما" نخست وزیر ژاپن از ادامه همکاری ارتش کشورش با نیروهای ناتو در جنگ افغانستان خبر داده است. به گفته وی توکیو به ماموریت رساندن تدارکات به نیروهای دریایی ناتو در آبهای اقیانوس هند ادامه خواهد داد.

پیش از این اعلام شده بود که دولت جدید ژاپن قصد دارد ماموریت نظامیان خود در مورد افغانستان را خاتمه دهد. با این حال نخست وزیر ژاپن با رد این خبر گفت این ماموریت با تصویب پارلمان این کشور ادامه دارد.

هاتویاما در عین حال ابراز امیدواری کرد کشورش بتواند نقش مثبتی در زمینه بازسازی افغانستان ایفا نماید. وی همچنین از قصد ژاپن برای تغییر نوع ماموریت خود در این کشور از نظامی به غیرنظامی در آینده خبر داد.

گفتنی است اگر چه طبق توافق دولت پیشین لیبرال دموکرات ژاپن با "جرج بوش"، این کشور ماموریت پشتیبانی از ناوهای جنگی تامین کننده ادوات و تجهیزات جنگ افغانستان را در اقیانوس هند بعهده گرفته، با این حال توکیو از اعزام نیرو به افغانستان خودداری کرده است.