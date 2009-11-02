انعکاس تصویر نادرست از طرح وحدت ملی/ کاهش التهاب مفید است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل امروز دوشنبه در حاشیه سومین مجمع عمومی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا احزاب و گروههای سیاسی کشور در وضعیت کنونی می توانند نقش اتاق فکر را برای دولت و مجلس ایفا کنند گفت: معتقدم وضعیت فعلی احزاب از نظر پشتوانه کارشناسی برای مجلس و دولت مطلوب نیست ضمن اینکه این شرایط دلایل مختلفی دارد که باید در فرصت مناسب آنها را بررسی کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به اینکه آیا همانگونه که صفارهرندی مطرح کرده در جریان اصولگرایی انشعاب وجود دارد گفت: از خود آقای صفار هرندی که این بحث را مطرح کرده اند بپرسید.

وی در پاسخ به این که آیا جریان اصولگرایی در حال حاضر منسجم است افزود: ما سعی می کنیم انتظام خود را حفظ کنیم اما اختلاف همیشه وجود دارد چرا که اگر اختلاف نباشد اتحاد ضرورت پیدا نمی کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با با وجود طرح حکمیت آیت الله مهدوی کنی نخبگان حوزه و دانشگاه می توانند فضای سیاسی کشور را از این وضعیت خارج کنند اظهار داشت: بیانیه مدرسین حوزه علمیه قم را ندیدم و در این رابطه اظهار نظر نمی کنم اما هر اقدامی در جهت کاهش التهاب و تقویت اتحاد در جامعه در مسیر انقلاب، قانون اساسی و اطاعت از رهبری مفید است.

حداد عادل در پاسخ به پرسشی مبنی بر نظر وی در مورد سخنان عسگراولادی که گفته بود موسوی و کروبی بنی صدر دو نشوند چیست گفت: بهتر است این سئوال را هم از خود ایشان بپرسید.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین درباره ارزیابی خود از عملکرد رسانه ملی گفت: رسانه ملی در جاهایی خوب و در جاهایی بد عمل کرد.