اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از پیروزی مقابل شاهین بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان استقلال پس از پیروزی 2-1 عصر دوشنبه مقابل شاهین بوشهر در جمع خبرنگاران حاضر شدند و پیرامون این دیدار به اظهار نظر پرداختند که صحبت های سه بازیکن استقلال را می خوانید :



صادقی : مستحق برد بودیم / ثابت کردیم یک پای قهرمانی هستیم

امیرحسین صادقی مدافع تیم فوتبال استقلال با تمجید از بازی خوب این تیم مقابل شاهین بوشهر تاکید کرد: در این دیدار از هر نظر مستحق پیروزی و کسب سه امتیاز بودیم.

صادقی اضافه کرد : یکی از دلایل افت استقلال درهفته های اخیر وجود بازیکنان محروم و مصدوم تیم بود که با برگشتن آنها استقلال دوباره به شرایط ایده آل بازمی گردد و می توانیم نتایج ضعیف گذشته را جبران کنیم .



وی در پایان از حضور هواداران استقلال در ورزشگاه قدردانی کرد و یادآور شد : ما مدیون این هواداران هستیم که در هوای سرد و بارانی و با مشقات زیاد خودشان را به ورزشگاه می رسانند تا تیم محبوشان را تشویق کنند و امیدوارم این پیروزی دل آنها را خوشحال روانه خانه هایشان کند.

طالب لو : دوباره به کورس قهرمانی برگشتیم / باتجربه تر از شاهین بودیم

دروازه بان تیم فوتبال استقلال پیروزی مقابل شاهین بوشهر را بازگشت این تیم به جمع مدعیان قهرمانی عنوان کرد و گفت : مطمئن باشید استقلال مدعی اصلی قهرمانی این فصل خواهد بود.

وحید طالب لو در خصوص دیدار با شاهین بوشهر تصریح کرد : در نیمه اول دو تیم بیشتر به ارزیابی یکدیگر پرداختند ولی در نیمه دوم یک بازی تاکتیکی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که حاصل آن سه گل بود.

وی اضافه کرد: هر دو تیم در این مسابقه آنچه در توان داشتند را به نمایش گذاشتند و تصورمی کنم تجربه بیشتر بازیکنان ما عامل کسب سه امتیاز حساس این دیدار بود.

وی در پایان از هواداران استقلال تشکر کرد و این پیروزی را مدیون حمایت های آنها دانست.

برهانی : تغییر شیوه بازی استقلال نتیجه داد / این گل تقدیم به هواداران

مهاجم تیم فوتبال استقلال تغییر سیستم بازی استقلال و اضافه شدن مهاجمان را باعث غافلگیری مدافعان شاهین بوشهر و کسب پیروزی مقابل این تیم عنوان کرد.

آرش برهانی اظهار داشت : خوشبختانه تغییر شیوه بازی تیم و ایجاد تغییرات در خط حمله در نیمه دوم، باعث سردرگمی مدافعان شاهین بوشهر شد و توانستیم از این سردرگمی حریف برای گلزنی استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: تیم ما مقابل شاهین بازی خوبی را به نمایش گذاشت و مستحق این برد بودیم.

برهانی با بیان اینکه تفاوت نمی کند چه کسی در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرد اظهار داشت: به نظر من مربیان هر بازیکنی که آماده تر باشد را در ترکیب اصلی قرار می دهند و بازیکنان هم با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش می کنند.

مهاجم گلزن استقلال، تک گل خود مقابل شاهین بوشهر را تقدیم هواداران استقلال کرد و اظهار داشت : امیدوارم با گلزنی در هفته های آینده بتوانم گوشه ای از محبت های آنها را جبران کنم .