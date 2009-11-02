اروگونه وارد هتل آمبر شد / تمرین ایران زودتر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، کاروان تیم فوتبال اروگونه ساعت 13 امروز وارد هتل آمبر شهر کالابار شد و در طبقه اول این هتل مستقر شد.

این درحالی بود که ساعتی پیش از ورود تیم اروگوئه، کاروان تیم نیوزلند، کالابار را به مقصد شهر ابوجا ترک کرد.

* از صبح امروز نمایشگاه کوچکی در بخشی از هتل برقرار شده است که در آن تمبرهای یابود کشور نیجریه به فروش می رسد.

* بازیکنان تیم فوتبال زیر17 سال کشورمان صبح امروز در سفری تفریحی به پارک اصلی شهر کالابار رفته و برای ساعتی در این محیط آرام و زیبا به تفریح پرداختند.

طبق تصمیم کادرفنی تیم فوتبال زیر17 سال ایران، تمرین عصر امروز این تیم 30 دقیقه زودتر و از ساعت 18:30 در یکی از زمین‌های تمرین ورزشگاه اسوئنه برگزار می شود و پس از آن بازیکنان به استخر خواهند رفت.

نخستین تمرین تیم فوتبال اروگوئه در شهر کالابار هم ساعت 19 امروز برگزار می شود.

دیدار تیم های فوتبال ایران و اروگوئه در مرحله حذفی رقابتهای جام جهانی روز پنجشنبه هفته جاری برگزار می شود.