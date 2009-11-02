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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۵۳

گزارش خبرنگار مهر از نیجریه/

اروگونه وارد هتل آمبر شد / تمرین ایران زودتر برگزار می شود

اروگونه وارد هتل آمبر شد / تمرین ایران زودتر برگزار می شود

تیم فوتبال زیر 17 سال اروگونه حریف ایران در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی نوجوانان جهان، ظهر امروز وارد هتل آمبر شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، کاروان تیم فوتبال اروگونه ساعت 13 امروز وارد هتل آمبر شهر کالابار شد و در طبقه اول این هتل مستقر شد.

این درحالی بود که ساعتی پیش از ورود تیم اروگوئه، کاروان تیم نیوزلند، کالابار را به مقصد شهر ابوجا ترک کرد.

* از صبح امروز نمایشگاه کوچکی در بخشی از هتل برقرار شده است که در آن تمبرهای یابود کشور نیجریه به فروش می رسد.

* بازیکنان تیم فوتبال زیر17 سال کشورمان صبح امروز در سفری تفریحی به پارک اصلی شهر کالابار رفته و برای ساعتی در این محیط آرام و زیبا به تفریح پرداختند.

طبق تصمیم کادرفنی تیم فوتبال زیر17 سال ایران، تمرین عصر امروز این تیم 30 دقیقه زودتر و از ساعت 18:30 در یکی از زمین‌های تمرین ورزشگاه اسوئنه برگزار می شود و پس از آن بازیکنان به استخر خواهند رفت.

نخستین تمرین تیم فوتبال اروگوئه در شهر کالابار هم ساعت 19 امروز برگزار می شود.

دیدار تیم های فوتبال ایران و اروگوئه در مرحله حذفی رقابتهای جام جهانی روز پنجشنبه هفته جاری برگزار می شود.

کد مطلب 975889

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