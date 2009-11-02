تیم ملی بسکتبال ایران از سد عربستان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام تیم ملی بسکتبال کشورمان عصر دوشنبه به مصاف تیم ملی عربستان رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 33 بر 24 شکست دهد تا نیازی به بازی در 5 دقیقه سوم نباشد.

مهدی کامرانی، محمد صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق اسلامیه و هوشین ساهاکین ملی پوشان کشورمان را تشکیل دادند.

بازی تیم ملی ازبکستان دیگر تیمهای گروه ایران نیز هم 34 بر 18 به نفع ازبکها پایان یافت.

سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از روز 8 آبان در ویتنام آغاز شده است و تا روز 17 همین ماه ادامه خواهد داشت.