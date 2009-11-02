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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۵۹

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

تیم ملی بسکتبال ایران از سد عربستان گذشت

تیم ملی بسکتبال ایران از سد عربستان گذشت

تیم ملی بسکتبال ایران در بازیهای داخل سالن آسیا برابر تیم ملی عربستان با نتیجه 33 بر 24 به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام تیم ملی بسکتبال کشورمان عصر دوشنبه به مصاف تیم ملی عربستان رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 33 بر 24 شکست دهد تا نیازی به بازی در 5 دقیقه سوم نباشد.

مهدی کامرانی، محمد صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق اسلامیه و هوشین ساهاکین ملی پوشان کشورمان را تشکیل دادند.

بازی تیم ملی ازبکستان دیگر تیمهای گروه ایران نیز هم 34 بر 18 به نفع ازبکها پایان یافت.

سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از روز 8 آبان در ویتنام آغاز شده است و تا روز 17 همین ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 975894

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