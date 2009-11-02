به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 11 اعلام کرد این جشنواره در چهار بخش قران، ورزش، هنر و کتاب و پژوهش اجرا میشود. بخش قرآن شامل تفسیر سوره فرقان و حمد بر اساس تفسیر نمونه، روانخوانی، قرائت، حفظ سوره لقمان و واقعه، تحقیق با موضوع قران و تربیت فرزندان، توحید در قرآن، اخلاق قرآنی، قران و خوشبختی و... است.
بخش ورزش در رشتههای شطرنج، تنیس روی میز و پیادهروی برگزار میشود و در بخش هنر نیز هنرهای نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، کاریکاتور، مینیاتور، معرق، تکهدوزی، گلیم، فرش و گبه، نقاشی روی پارچه، سوزندوزی، کلاژ و بافتنی (کاموا) برای رقابت شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
ادبیات، اجتماعی، مذهبی و علمی از موضوعهای بخش کتاب و پژوهش است. کتاب باید دارای شابک و فیپا باشد، کمکآموزشی نباشد و پژوهش در مراکز علمی دفاع و ثبت شده باشد .مهلت ارسال آثار و ثبت نام از دهم آبان آغاز شده و تا 30 آذرماه ادامه دارد.
علاقمندان میتوانند برای ارسال آثار و کسب اطاعات بیشتر به دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری خردمندان به نشانی میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی، فرهنگسرای رازی، دفتر دبیرخانه مراجعه کنند.
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