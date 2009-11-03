یک تیم غایب در تمرین استقلال !

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که پس از پیروزی برابر شاهین بوشهردر ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد 11 بازیکن بنا بر دلایلی مختلف درتمرینات گروهی شرکت نکردند.

هاشم بیک زاده، سیاوش اکبرپور و مهرشاد مومنی به دلیل سرماخوردگی، محمد محمدی به دلیل درد از ناحیه کشکک پا، امید رضا روانخواه و بیژن کوشکی به دلیل مصدومیتی که از قبل داشته اند و فرهاد مجیدی به دلیل گلودرد از غایبین امروز بودند.

رضا عنایتی و فابیو جانواریو به دلیل مصدومیتی که در بازی با شاهین بوشهر نصیب آنها شده بود تمرین نکرده و با اجازه مرفاوی ورزشگاه دستگردی را ترک کردند. وحید طالب لو دروازه بان تیم استقلال تهران به دلیل مصدومیت از ناحیه سفید ران پا چند دور دور زمین دوید و با اجازه کادر فنی تمرین را ادامه نداد.

خسرو حیدری هافبک استقلال که از مصدومیت جزیی رنج می برد امروز زیر نظر کادر پزشکی به طور انفرادی تمرین کرد. هادی شکوری که با یک ساعت تاخیر به تمرین آمده بود بنا به دستور سرمربی تیم چند دقیقه ای را به طور انفرادی دور زمین دوید.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران که تقریبا یک تمرین سبک ساعت 16 به پایان رسید و این تیم فردا راس ساعت 15 تمرین خود را در ورزشگاه دستگردی آغاز خواهد کرد.