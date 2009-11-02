به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از پیروزی 2 بر یک عصر دوشنبه تیمش برابر شاهین بوشهر با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: امروز مقابل تیمی بازی کردیم که کاملا متحول شده است و فوتبال زیبا و روانی را به نمایش می گذارد.

وی ادامه داد: شاهین در این دیدار فوتبال منطقی را به نمایش گذاشت در طول 90 دقیقه بازی سختی را برای استقلال رقم زد.

سرمربی استقلال در ادامه افزود: باید بپذیریم که در نیمه اول ما خوب نبودیم اما در نیمه دوم توانستیم از موقعیتهای بدست آمده استفاده کنیم و پیروز میدان باشد. متاسفانه مدتهاست تیم ما از مصدومیت ها رنج می برد و هر بازی چند بازیکن خود را به دلیل مصدومیت نداریم.

مرفاوی با ابراز خرسندی از کسب این پیروزی خاطرنشان کرد: ما در این بازی توانستیم 3 امتیاز را از شاهین بگیریم و خود را به صدر جدول نزدیک کنیم.

وی یکی از مشکلات لیگ را نزدیکی بازیها عنوان کرد و گفت: فاصله کم بازیها باعث شده تا هم تیم ما و هم دیگر تیم ها کیفیت مطلوب را نداشته باشیم. امیدوار هستم که بعد از نیم فصل مشکلات حل شده و تیم ها بتوانند با فاصله زمانی مشخصی که در لیگ بوجود می آید و با برنامه ریزی دقیق کیفیت بازیها را بالا ببرند.

سرمربی تیم استقلال تهران در خصوص قهرمانی نیم فصل و اینکه چه تیمی به قهرمانی می رسد گفت: من معتقدم که قهرمانی در پایان فصل مشخص می شود اما با توجه به اینکه نیم فصل هم جایگاه خود را دارد ما سعی می کنیم که با پیروزی در بازیهای بعدی قهرمانی نیم فصل را از آن خود کند.

مرفاوی در خصوص شیوع بیماری سرخوردگی در بین بازیکنان نیز گفت: کادر پزشکی ما و در راس آن گروه دکتر نوروزی تمام تلاش و توان خود را بکار گرفته تا هر زمانی که بازیکنی دچار این مشکل شد به سرعت مراقبت های ویژه را از او به عمل آورد.