رجوع به قرآن در کشور باب شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس عصر دوشنبه در جلسه فراکسیون قرآن و عترت مجلس تصریح کرد: توجه به کتاب الهی لایههای مختلفی دارد که یک لایه آن ارتباط احساسی و عاطفی با این کتاب است که از دیرباز وجود داشته و برکات خود را نیز به همراه داشته است.
نماینده مردم قم افزود: در لایه بعدی که ارتباط مفهومی با قرآن است، پیداکردن دریافتهای درست از کتاب الهی مد نظر قرار میگیرد که توصیه مقام معظم رهبری نیز بیشترشدن این حجم از ارتباط است.
لاریجانی اضافه کرد: باید در وزراتخانهها و نیز مجلس در هنگام ارائه و بررسی لوایح و طرحها به رهنمودهای کتاب الهی توجه شود و در این راستا باید از سطحینگری نیز پرهیز شود تا مفاهیم مقدس با رویههای کممحتوا ارزیابی نشود.
وی گفت: همچنین باید توجه داشت قرآن فقط متافیزیک نیست، بلکه بخشهایی از آن مربوط به فیزیک است تا بدانیم چگونه زندگی کنیم و آدابمان چگونه باشد لذا همه بخشهای ما میتواند درگیر این موضوع شود.
در این نشست لاله افتخاری رئیس فراکسیون زنان هم درباره برنامه های این فراکسیون توضیحاتی بیان کرد و دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گزارشی درباره برنامه ها و اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در موضوع فعالیتهای قرآنی ارائه کرد.
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