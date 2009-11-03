رئیس جهاد دانشگاهی به مهر خبر داد: جزئیات تولید موش سبز در کشور/ تولیدحیوان رنگی برای اثبات توانمندی علمی

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: یکی از فعالیتهای محققان جهاددانشگاهی در رویان در زمینه تولید حیوان با یک رنگ خاص است که در حال حاضر در پژوهشکده رویان در تهران انجام می گیرد. در این پروژه تحقیقاتی ژن خاصی به سلولهای بنیادی جنینی تشکیل شده وارد می شود. این ژن به گونه ای است که در زیر نور تغییر رنگ می دهد و به صورت بنفش رنگ ظاهر می شود.

طیبی اضافه کرد: جنینی که در داخل سلولهای بنیادی آن تغییرات ژنتیکی بوجود آمده است در داخل رحم موش دیگری قرار داده می شود و با قرار گرفتن سلولهایی بنیادی که تغییرات ژنتیکی در آنها اعمال شده در محل مورد نظر، موش سبز به صورت طبیعی و انبوه تولید می شود.

وی در بیان دلایل این اقدام محققان جهاد دانشگاهی گفت: تولید موش سبز از جمله فعالیتهای علمی تیپ است که با هدف ارائه توانمندیهای کشور در حوزه ژنتیک اجرا می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: تغییر رنگ حیوانات که در کشورهای توانمند در حوزه ژنتیک صورت می گیرد تنها به دلیل نشان دادن تواناییهای محققان در این علم است.

طیبی با بیان اینکه تولید موش سبز ارزش درمانی ندارد به مهر گفت: این نوع اقدامات در دنیا عرف است و تولید چنین حیواناتی را به عنوان سمبل تواناییهای ژنتیکی آن کشور در نظر می گیرند.

وی درباره موفقیت محققان رویان در تولید این موش رنگی اضافه کرد: محققان کشور در مرحله اول این امر موفق بودند و هدف که تولید موش سبز بوده تحقق یافته است.