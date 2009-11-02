تجدید نظرطلبی در شعارهای ضد استکباری ریشه در نفاق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ترقی بسترسازی جریان اصلاحات برای جنگ نرم را حرکتی شکست خورده و فاقد پایگاه اجتماعی دانست و اظهار داشت: اساتید دانشگاه بعنوان فرماندهان جبهه مقابله با جنگ نرم باید دانشجویان را برای این نبرد آماده کرده و آگاهی دهند و نگذارند بی بصیرتی این قشر را به دامن دشمن بکشاند.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر ضرورت تبیین اهداف نظام جمهوری اسلامی در استقرار نظام اسلامی نمونه، دشمن شناسی و شناخت موانع رسیدن به هدف، شناخت ابزار و وسایل دستیابی به اهداف نظام و بصیرت سیاسی اساتید دانشگاه تصریح کرد: عملکرد کسانی که در روز قدس از شعار مرگ بر اسرائیل عبور کردند و در روز مبارزه با استکبار نیز می خواهند از شعار مرگ بر آمریکا عبور کنند ریشه در نفاق دارند، در واقع آنها تلاش می کنند وحدت کلمه ملت را به هم بزنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در تحلیل شرایط کشور بعد از انتخابات بیان داشت: اگر خردمندی، دوراندیشی و بصیرت مقام معظم رهبری نبود نقشه دشمنان و عوامل داخلی آنها برای جنش مخملی به نتیجه رسیده بود ولی بیداری ایشان نگذاشت توطئه دشمن با کمک نفاق جدید داخلی به نتیجه برسد.

وی در ادامه تاکید کرد: امروز دشمنان خارجی امیدی به سران اصلاحات ندارند و هدایت و مدیریت عناصر خود فروخته داخلی را با کمک رسانه های استعماری خود به دست گرفته اند و دیگر سران اصلاحات کنترلی بر مدعیان طرفداری از خودشان را ندارند و این همان تذکری است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای این حوادث به آقایان گوشزد کردند.

حمیدرضا ترقی گفت: مهار شدن حوادث و شرایط بعد از انتخابات با مدیریت خوب مقام معظم رهبری بود و مهمترین وظیفه اساتید و روشنگری و جلوگیری از ابزار شدن دانشجویان برای تحقق نقشه بیگانگان است.