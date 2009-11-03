علمای مسلمان بر تولید فیلم زندگی پیامبر(ص) نظارت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، احمد عبدالله المصطفی رئیس شرکت رسانه ای النور اظهار داشت که این فیلم قرار است درباره زندگی پیامبر اسلام از تولد تا زمان رحلت ساخته شود و ابعاد مردمی حضرت محمد(ص) را مورد تأکید قرار دهد.

این فیلم که با بودجه 150 میلیونی ساخته می شود سال 2011 آغازو فیلمبرداری آن بین 25 تا 30 ماه انجام می شود.

عبدالله تأکید کرد که این شرکت رسانه ای با شیخ قرضاوی به توافق رسیده تا کمیته ای تشکیل و بر متن فیلمنامه، فیلمبرداری و تولید این فیلم نظارت داشته باشد.

قرضاوی نیز به عنوان رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان از ساخت فیلمی درباره زندگی پیامبر استقبال کرده و اظهار داشته است که این فیلم با هدف خدمت به اسلام ساخته می شود.

براساس اظهارات عبدالله بخشی از اهداف این فیلم خطاب قرار دادن مسلمانان و غیرمسلمانان به طور مساوی و آموزش آنها درباره اسلام و پیامبر اسلام است.

در سال 2005 انتشار 12 کاریکاتور موهن درباره پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی یولند پستن خشم مسلمانان جهان و انتقاد بسیاری از شخصیتهای بین المللی را موجب شد، از آن پس مسلمانان دانمارکی اقدام به تشکیل کمیته اروپایی احترام به پیامبر را تشکیل داده تعدادی از علمای مسلمان یک سازمان و صندوق بین المللی برای حمایت از پیامبر در مقابل اهانتهایی که در غرب انجام می شود ایجاد کردند.

