توطئه بیگانگان برای ترور یکی از مسئولان نظام خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات افزود: بر اساس اسناد و مدارک کشف شده، تروریستهای مزدور قصد داشتند با طراحی و هدایت سازمان جاسوسی آمریکا در ادامه اغتشاشات و فتنهای که پس از انتخابات ریاستجمهوری در کشور به وجود آمد با هدف القای فضای ناامنی و ایجاد درگیری میان جناحهای مختلف سیاسی، یک چهره سیاسی نظام را ترور کنند.
بنا بر اطلاعات به دست آمده، تروریستها درصدد بودند اولین بار در روز رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی دولت دهم و چند روز پیش در آستانه سالروز حماسه 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یکی از خدمتگزاران دولت را مورد سوء قصد قرار دهند.
سربازان گمنام امام زمان (عج) طی یک عملیات گسترده و ضربتی موفق شدند ضمن شناسایی و دستگیری تعداد پنج نفر تروریست، مقادیری سلاح جنگی و مهمات مربوطه به همراه صدا خفهکن و تجهیزات ارتباطی و فنی را کشف و ضبط نمایند.
وزارت اطلاعات به ملت شهیدپرور ایران اطمینان میدهد فرزندان گمنام شما همواره با اقتدار و هوشیاری کامل از دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری میکنند و ضمن حفاظت از امنیت مردم و نظام، مزدوران و فتنهگران را به دست عدالت میسپارند.
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