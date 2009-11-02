درخواست البرادعی از ایران درباره تبادل سوخت هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ سریع ایران به پیشنهاد این سازمان در راستای حل تنش بر سر برنامه هسته ای این کشور شد.

بر این اساس البرادعی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: از ایران می خواهم هر چه سریعتر به پیشنهاد اخیر من در مورد برنامه هسته ای اش پاسخ دهد. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین از افزایش فشارهای غرب بر ایران برای امضای این پیشنهاد خبر داد.

طبق این پیشنهاد اورانیوم غنی شده با درصد اندک ایران برای ادامه روند غنی سازی به کشور سومی انتقال یافته و پس از غنی سازی به تهران تحویل داده می شود تا به عنوان سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی این کشور به کار رود. البرادعی در این زمینه از روسیه و فرانسه بعنوان دو کشوری که آمادگی خود را برای همکاری با ایران در این برنامه اعلام کرده اند نام برد.

این در حالی است که کشورهای غربی از حامیان اصلی این پیشنهاد بوده و از آن به عنوان یک عامل نظارت بین المللی بر فعالیت هسته ای ایران یاد می کنند. این کشورها با وجود تاکید چند باره ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش مدعی اند این کشور ممکن است از اورانیوم غنی سازی شده برای تولید سلاح اتمی بهره بگیرد.

بر اساس این گزارش تهران نیز امروز (دوشنبه) خواهان ایجاد تغییراتی در پیشنهاد البرادعی جهت بازبینی در نظر خود شده است. همچنین در حالیکه روسیه و انگلیس از ایران خواسته اند این پیشنهاد را بپذیرد فرانسه تهدید کرده عدم پذیرش پیشنهاد مذکور از سوی ایران، بی صبری غرب را در پی خواهد داشت.