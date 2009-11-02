ترور یک افسر سابق ارتش عراق در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس عراق از کشف جسد سرهنگ پیشین ارتش عراق در مقابل خانه وی در شهر موصل خبر داد.

بر این اساس سرهنگ "عبدالخلاق محمد سعید" افسر پیشین دولت دیکتاتوری عراق و رئیس کنونی گروه امنیتی یک شرکت مخابراتی در این شهر در اثنای بیرون آمدن از منزل خود مورد اصابت گلوله های افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شده است.

یکی از همسایگان این فرد به خبرگزاری فرانسه گفت: وی در آستانه در ایستاده بود که دو مرد ناشناس به وی نزدیک شده و به سمت سر وی شلیک کردند.

به گفته این شاهد عینی مهاجمان پس از افتادن مقتول نیز با تیراندازی به وی ادامه داده و سپس از محل متواری شده اند. پلیس عراق به منظور حفظ امنیت این شاهد از ذکر هویت وی خودداری کرده است.

خشونتهای روزانه در شهرهای عراق در حالی طی هفته های اخیر به اوج خود رسیده که به ادعای آمریکاییها در 18 ماه گذشته در این کشور امنیت نسبی برقرار شده است.

گفتنی است طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی دولت عراق در ماه اکتبر 410 نفر از جمله 343 غیرنظامی در خشونتهای تروریستی این کشور جان خود را از دست داده اند.