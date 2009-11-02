بانک سلطنتی اسکاتلند 3700 نیروی خود را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک سلطنتی اسکاتلند که در پی ورشکستگی مالی مورد حمایت مالی دولت انگلیس قرار گرفته، حدود 3 هزار و 700 تن از کارکنانش را از کار برکنار می کند.

به گفته مدیران بانک مذکور این اقدام در راستای اصلاح در ساختار این بانک برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی صورت می گیرد.

مقامهای این بانک در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر شده اعلام کرده اند که پس از مشورت با شرکای انگلیسی خود تصمیم به تعدیل این میزان نیرو در راستای احیای ساختار اجرایی خود گرفته اند.