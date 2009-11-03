۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۹

براون از کرزای خواست سیاست اتحاد را در پیش گیرد

نخست وزیر انگلیس در گفتگوی تلفنی از "حامد کرزای" خواست سیاستهای خود را بر متحد کردن افغانستان متمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس پس از اعلام نام "حامد کرزای" بعنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از وی خواست در برنامه های خود سیاست اتحاد افغانستان را در پیش بگیرد.

براون به نمایندگان پارلمان انگلیس گفت طی تماسی تلفنی که با رئیس جمهور افغانستان داشته از تصمیم کمیسیون انتخابات این کشور مبنی بر لغو دور دوم انتخابات استقبال کرده و انتخاب مجدد وی را تبریک گفته است.

نخست وزیر انگلیس افزود که در گفتگو با کرزای بر لزوم حرکت سریع دولت جدید افغانستان در چارچوب ایجاد وحدت ملی تاکید کرده است. به گفته وی دولت جدید افغانستان نیازمند معیارهای نوینی برای مبارزه با فساد و ایجاد ثبات در داخل این کشور است.

در این مکالمه تلفنی همچنین کرزای از نیاز کشورش به یک ارتش قدرتمند و مجهز برای کاهش هزینه های حضور نظامیان خارجی در افغانستان سخن گفته و خواستار ادامه همکاری انگلیس در زمینه تربیت نیروهای محلی شده است.

گفتنی است ارتش انگلیس 9 هزار سرباز خود را بویژه در بخشهای جنوبی افغانستان مستقر کرده و با وجود انتقادهای فراوان داخلی ناشی از افزایش تلفات در این کشور، اخیرا نیز 500 نیروی دیگر به آنها افزوده است.

