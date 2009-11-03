بارندگی شدید در شهر کالابار / تمرین تیم ایران برگزار نشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان عصر دوشنبه قرار بود تمرین خود را در زمین تمرین شماره یک ورزشگاه اسوئنه برگزار کند که به علت بارندگی شدید در شهر کالابار کادرفنی تصمیم گرفت این تمرین را تعطیل کند.

مربیان، بازیکنان و کادر همراه تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 17:30 راهی محل برگزاری تمرین شد اما کادرفنی با بررسی شرایط زمین چمن و آب و هوا تصمیم گرفت این تمرین را لغو کند.

علی دوستی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه با بیان اینکه برگزاری این تمرین بیش از لغو آن برای تیم ایران ضرر داشت، گفت: بیماری سرماخوردگی چند بازیکن ما هنوز بطور کامل بهبود نیافته است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم این تمرین را برگزار نکنیم.

پس از لغو این تمرین، بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با حضور در لابی هتل آمبر، به تماشای فیلم پرداختند.

بارش شدید باران باعث آب گرفتگی بسیار زیاد در معابر شهر کالابار شده بود، به نحوی که در بعضی از خیابان‌ها حرکت اتوبوس حامل کاروان ایران با مشکل انجام می شد.

زمانی که بارش باران در شهر کالابار به اتمام رسید، مربیان تیم فوتبال نوجوانان اروگوئه تصمیم گرفتند تمرین تیم‌شان را برگزار کنند و ساعت 19 راهی ورزشگاه اسوئنه شدند. تمرین آنها از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه انجام شد.

عصر روز دوشنبه تلویزیون ملی نیجریه دیدار ایران با هلند را پخش کرد که مربیان تیم اروگوئه از این فرصت استفاده کرده و به همراه بازیکنان خود این دیدار را آنالیز کردند. البته قطع سیستم ماهواره هتل باعث شد این بازی فقط تا دقیقه 60 پخش شود. صبح دوشنبه نیز بازی اروگوئه برابر ایتالیا از تلویزیون نیجریه پخش شد، به همین دلیل علی دوستی بازیکنان تیمش را در سفر تفریحی همراهی نکرد و این دیدار را مورد آنالیز قرار داد.