مسئله فلسطین راه حلی جز رفراندوم و بازگشت آوارگان ندارد

"گرتا دویزنبرگ" از فعالان حقوق بشر هلند و همسر "ویم دویزنبرگ" رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، بنیانگذار بنیاد "توقف اشغال" در این کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صهیونیستها خواهان ایجاد اسرائیل بزرگ هستند و از گذشته های دور حتی قبل از سال 1948 یعنی سال تشکیل رژیم اسرائیل، این رویا در ذهن صهیونیست ها وجود داشته است.

وی درباره توحش صهیونیست ها در اخراج فلسطینیان از سرزمینشان گفت: صهیونیست ها مردم فلسطین را مالک سرزمینی که در آن زندگی می کنند، نمی دانند و حتی اکنون نیز بسیاری از سران صهیونیسم از جمله ایهود باراک، وزیر جنگ اسرائیل به وضوح در موضعی توهین آمیز و نژادپرستانه اعلام می کنند که فلسطینی ها حیواناتی هستند که روی دو پا راه می روند.

صهیونیست ها مردم فلسطین را مالک سرزمینی که در آن زندگی می کنند، نمی دانند .

این فعال حقوق بشر هلندی ادامه داد: نگاه تحقیرآمیز صهیونیست ها به دیگر انسان ها از جمله فلسطینی ها و حرص آنها برای به دست آوردن زمین، دلیل تمامی جنایات و نسل کشی است که در سرزمین های اشغالی فلسطین به راه انداخته اند.

دویزنبرگ، دلیل تاسیس بنیاد "توقف اشغالگری" توسط خود و همسرش را مبارزه با اشغالگران به عنوان عامل بدبختی مردم فلسطین دانست و گفت: اسرائیلی ها تحت عنوان دفاع از خود بین مناطق اشغالی و بقیه فلسطین دیوار کشیده اند اما این دیوار دفاع نیست، دیوار آپارتاید است.

همسر رئیس سابق بانک مرکزی اروپا ادامه داد: با وجود حضور فلسطینی ها، صهیونیست ها درختان مناطق فلسطینی نشین را قطع و به سی هزار دلار فروختند و در مزارع کشاورزی فلسطینیان دیوار ایجاد کردند تا مزارع از بین بروند و ساکنان واقعی فلسطین مجبور به کوچ شوند، شیوه ای که شیوه کهنه تمامی استعمارگران در قرون گذشته بوده است.

وی مردم فلسطین را مردمی تحت سلطه و مورد ستم دانست و گفت: مردم فلسطینی قربانی شده اند و صادقانه ترین راه حل، محاکمه سران اسرائیل به خاطر ارتکاب جنایات جنگی است.

دویزنبرگ، جنگ های صهیونیست ها علیه فلسطینی ها را نابرابر و غیرانسانی دانست و گفت: در جنگ هایی که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها رخ داده است، اسرائیل از سلاح های ممنوع مثل بمب های فسفری استفاده کرده و به بمباران مناطق جمعیتی غیرنظامی روی آورده است و در حالی که صدها زن و کودک از فلسطینی ها در جنگی مثل جنگ غزه کشته شدند، تنها هشت نظامی اسرائیلی کشته شد.

وی به محاصره غزه توسط اسرائیل و نرسیدن دارو و مواد غذایی به فلسطینیان ساکن این منطقه نیز اشاره کرد و گفت: محاصره غزه بعد دیگری از جنایات صهیونیست هاست.

دویزنبرگ، اسرائیل را مورد حمایت مالی، سیاسی و نظامی آمریکا دانست و از ارائه آخرین تسلیحات نظامی از سوی غرب به این رژیم خبر داد و این سئوال را مطرح کرد که چرا نباید مقاومت فلسطینی مورد حمایت قرار گیرد؟!

وی درباره عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها علیه صهیونیست ها گفت: فلسطینی ها زندگی طبیعی ندارند، نمی توانند به مدرسه بروند، زندگی اجتماعی و خانوادگی داشته باشند، پول کافی برای تامین مخارج زندگیشان تهیه کنند و حتی در خانه های خود امنیت ندارند و همه اینها، زمینه های انجام عملیات انتحاری را در آنها بوجود می آورد.

این فعال حقوق بشر هلند ادامه داد: من عملیات شهادت طلبانه را تایید یا رد نمی کنم، فلسطینی ها سلاح و مهمات برای دفاع از سرزمینشان ندارند و خود را تبدیل به سلاح کرده اند ولی آنچه مسلم می باشد این است که اسرائیل در حال ارتکاب تروریسم دولتی است و راه حل این مسائل پس دادن فلسطینی به صاحبانش و محاکمه غاصبان این سرزمین است.

وی خواستار اتحاد مردم، نهادها و دولت ها علیه رژیم اسرائیل شد و گفت: در مقابل جنایات اسرائیل، اتحادیه اروپا، جهان اسلام و عرب همگی ساکت هستند.

دویزنبرگ، گروه چهارجانبه برای حل مسائل خاورمیانه شامل روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و چین را نیز برای رسیدگی به موضوع فلسطین ناکارآمد دانست و گفت: تا زمانی که اسرائیل به عنوان یک طرف این ماجرا در مذاکرات مطرح باشد صلح در این منطقه ممکن نخواهد شد.

این فعال صلح اروپا که تاکنون سه بار از سوی صهیونیست ها به اتهام ضدصهیونیست بودن مورد شکایت قرار گرفته است، گفت: زمان آن رسیده که به تنبیه دسته جمعی مردم غزه پایان داده ، به آوارگان اجازه بازگشت به سرزمینشان داده و در سراسر فلسطین با حضور تمامی فلسطینیان رفراندوم برگزار شود.

وی در عین حال، فلسطینیان را مردمی مقاوم دانست که برای ماندن کشورشان می جنگند و از حقوق خود تا کسب پیروزی نخواهند گذشت.

گرتا دویزنبرگ، فعال حقوق بشر هلندی و همسر ویم دویزنبرگ رئیس سابق بانک ملی این کشور و از حامیان جدی مردم فلسطین است که تلاش گسترده ای را در طول زندگی خود در حمایت از حقوق مردم فلسطین انجام داده است. استقرار پرچم فلسطین در ملک شخصی این خانواده، سروصدای رسانه ای گسترده ای را در سال 2002 ایجاد کرد.