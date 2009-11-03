حمید استیلی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به مسائل حاشیه ای دقایق پایانی دیدار استیل آذین برابر پرسپولیس اشاره کرد و افزود: متاسفانه تمام اتفاقاتی که منجر به اخراج علی کریمی و ایجاد حاشیه برای استیل آذین شد در چهار دقیقه دوم وقت اضافه روی داد که مشخص نیست آقای مرادی بر چه اساسی در چهار دقیقه وقت اضافه " چهار " دقیقه دیگر هم اضافه گرفتند.

وی ادامه داد: زمانی هست که می گویند داوری جزوی از فوتبال است. این حرف زمانی مصداق دارد که یا بازیکنی مصدوم شود، یا بازیکنی تعویض شود یا هر اتفاق دیگری بیفتد که وقت مفید بازی را از بین ببرد. اما در چهار دقیقه اول اضافه هیچ اتفاقی نیفتاد که وقت اضافه داشته باشد! نمی دانم آقای مرادی بر چه اساسی این تصمیم را گرفت.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر من این تصمیم به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست چرا که در همین دقایق علی کریمی اخراج شد و آن حاشیه ها برای این بازیکن ایجاد شد.

استیلی با بیان اینکه لطماتی که استیل آذین از قضاوت مسعود مرادی خورده است قابل جبران نیست، افزود: متاسفانه این تصمیم اشتباه و عجیب باعث شد ما در دو هفته پایانی نیم فصل علی کریمی را در اختیار نداشته باشیم و لطمه زیادی بخوریم.

وی ادامه داد: در طول هفته های گذشته لیگ برتر به هیچ عنوان در مورد داور اظهار نظر نکرده ام اما قضاوت آقای مرادی باعث شد از ایشان به شدت ناراحت و دلگیر باشم. البته این ناراحتی تنها مربوط به ما نیست و همه بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس هم ناراضی بودند.

حمید استیلی در ادامه افزود: از کمیته داوران و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می خواهم با دقت و درایت بیشتری عملکرد داوران را بررسی کنند و اجازه ندهند اینگونه قضاوت ها سرنوشت تیم ها را عوض کند. متاسفانه قضاوت آقای مرادی لطمه سختی به ما زد و نمی دانیم باید چگونه جای بازیکنی چون علی کریمی را پرکنیم.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در پایان از مصدومیت و محرومیت چند بازیکن تیمش برای دیدار هفته شانزدهم خبر داد و گفت: تلاش می کنیم با استفاده از بازیکنان ذخیره جای خالی این بازیکنان را پرکنیم.

دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و پرسپولیس در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر روز شنبه با پیروزی 2 بر 1 شاگردان حمید استیلی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.