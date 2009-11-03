عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-وزیر خارجه آمریکا بر تعهد کشورش در مورد طرح تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه تاکید کرد.
-عربستان سعودی نسبت به انجام فعالیت سیاسی در مراسم حج هشدار داد.
-نخست وزیر روسیه از حمایت مشروط کشورش از طرح جدید تلاش برای جلوگیری از افزایش دمای زمین خبر دد.
-در یک انفجار انتحاری در لاهو پاکستان دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
-"بیل کلینتون" رئیس جمهور اسبق آمریکا ار نحوه رفتار آنکارا با مسیحیان ترکیه انتقاد کرد.
-"گرهارد شورودر" صدراعظم سابق آلمان از طرح پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت کرد.
-رژیم صهیونیستی شش تن ازنمایندگان مجلس فلسطین که ازاعضای حماس بودند را اززندان آزاد کرد.
-فرانسه حمایت کامل خود از حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان را اعلام کرد.
-اندونزی خواستار همکاری تل آویو با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.
-ارتش پاکستان از پیشروی در منتطقه وزیرستان شمالی خبر داد.
-سازمان عفو بین الملل درآستانه سفر روز سه شنبه"آنجلا مرکل"صدراعظم آلمان به آمریکا از برلین خواست تا تعدادی از زندانیان گوانتانامو را که بیش از 7سال است در این اردوگاه در بازداشت هستند،بپذیرد.
نظر شما